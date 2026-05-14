Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

Рассказываем, какой раствор защитит лук и чеснок от луковой мухи.

Как избавиться от луковой мухи

Вы узнаете:

Чем опрыскать лук от луковой мухи

Чего боится луковая муха

Когда обрабатывать лук от мухи

Лук и чеснок традиционно считаются неприхотливыми культурами, однако даже они часто страдают от вредителей и болезней. Одним из самых опасных врагов является луковая муха: ее личинки повреждают корни, растения ослабевают, желтеют и перестают формировать полноценные головки.

Главред расскажет, как избавиться от луковой мухи без дорогой химии.

Для чего грядки поливают солевым раствором

Опытные хозяева давно заметили, что обычная поваренная соль может стать эффективным средством в борьбе с луковой мухой, пишет RadioClub. Поливы солевым раствором выполняют сразу несколько функций:

отпугивают вредителей;

уменьшают риск развития гнили;

укрепляют растения;

способствуют формированию более крупных луковиц.

Особенно заметный эффект в сырую погоду, когда активно распространяются грибковые болезни и возникает опасность массового поражения грядок.

Как правильно приготовить раствор

Для обработки готовят простую смесь: 300–400 граммов поваренной соли растворяют в 10 литрах воды. Важно тщательно перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились. Полив проводят исключительно под корень, избегая попадания на листья, ведь концентрированный раствор может вызвать ожоги.

Через час после процедуры грядки нужно обильно полить чистой водой. Это уменьшит концентрацию соли в верхнем слое почвы и не допустит ее засоления. Обычно огородники советуют проводить не более двух таких обработок за сезон.

Когда применять метод

Солевой раствор не подходит для очень молодых растений. Оптимальное время для обработки — когда зелень лука или чеснока достигает 8–10 сантиметров. В этот период растения уже достаточно окрепли и могут выдержать процедуру без вреда.

Через несколько недель после обработки лук и чеснок выглядят значительно крепче: перья дольше остаются зелеными, головки активнее набирают массу. Такие растения реже поражаются гнилью, а собранный урожай лучше хранится зимой. Наиболее заметный эффект наблюдается на участках с сырой почвой и частыми дождями.

Важное предостережение

Хотя метод является эффективным и доступным, избыток соли может навредить почве. Поэтому применять его следует умеренно и только при необходимости, когда существует реальная угроза появления луковой мухи или гнили.

Лук без мух и гнили / Инфографика: Главред

Об источнике: RadioClub RadioClub.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, объединяющий новости, аналитику и материалы о стиле жизни.

