Лук вырастет огромным и без гнили: эксперты призвали посыпать грядку этой смесью

Дарья Пшеничник
18 марта 2026, 19:07
В сочетании эти ингредиенты не только питают, но и защищают растение, что особенно важно в период роста.

Лучшая подкормка для лука / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На многих огородах каждый сезон наблюдается одна и та же проблема: лук активно наращивает перо, но головки остаются мелкими или начинают портиться еще до сбора урожая. Специалисты говорят, что причина часто не в капризах погоды, а в недостатке питательных веществ в ключевой период роста.

Именно поэтому все больше хозяев возвращаются к проверенному поколениями рецепту сухой подкормки — простому, доступному и удивительно эффективному, пишет ТСН.

Три ингредиента, которые работают вместе

Для приготовления смеси нужны всего три компонента, которые есть почти в каждом хозяйстве:

  • горчичный порошок,
  • табачная пыль,
  • древесная зола.

Их смешивают в равных частях и хранят в сухом месте. Готовую смесь рассыпают между рядами лука тонким слоем.

Каждый ингредиент выполняет свою роль:

  • Горчица улучшает микрофлору почвы и отпугивает часть вредителей.
  • Табачная пыль защищает от луковой мухи — главного врага урожая.
  • Зола насыщает почву калием и фосфором, которые отвечают за формирование крупного, плотного луковицы.

В комплексе эта смесь работает как природный стимулятор роста и одновременно как защитный барьер.

Когда применять

Лучший момент для внесения — период формирования головки. Именно тогда растение нуждается в максимальном количестве питательных веществ.

Смесь рассыпают по сухой почве, после чего землю слегка рыхлят или поливают. Достаточно 1–2 подкормок за сезон, чтобы заметить результат.

Что получает огородник

После такого ухода луковицы становятся крупнее и плотнее, реже поражаются гнилью и лучше хранятся зимой. Перо дольше остается зеленым и крепким, а растения в целом выглядят здоровее.

Старый, но действенный рецепт снова возвращается в украинские огороды — и доказывает, что иногда самые простые решения работают лучше всего.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистики

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Российская певица подала на украинское гражданство

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистикимнение

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

Кремль готовит новые вызовы: разведка США раскрыла планы РФ в отношении Украины

Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — детали от Минобороны

Сотни опытных судей могут уйти в отставку из-за новых законопроектов - судья Марина Барсук

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленноВидео

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводовВидео

Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

Не только любовь: 5 секретов крепких отношений, о которых редко говорят

На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

Деньги хлынут к трем знакам зодиака уже до конца марта - кто счастливчики

Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

"Фото из будущего": мужчина заявил, что побывал в 2118 году

"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Европейские лидеры должны брать пример с Кирилла Буданова — западные аналитики

Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

"Технология Буданова": как глава ОП меняет отношение общества к власти

Синоптик прогнозирует заметное похолодание на Житомирщине: как долго оно продлится

Никто не замечал под обычным домом ядерный бункер: что там нашли

В Ровенскую область идет похолодание: синоптики предупреждают об изменении погоды

Важно обратить внимание ещё в магазине: что означает код на куриных яйцах

Почему магазинные яблоки блестят: чем их покрывают

Семья на крыше: странный рисунок дочери заставил отца волноватьсяВидео

После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как удалось освободить почти всю Днепропетровщину

Надоели осы во дворе - простой способ отпугнуть их навсегда

По всей Украине начали отключать свет: в каких областях графики не действуют

В 250 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный овощ

Война в Украине продолжится: названы реальные сроки заключения мира с РФ

Россия саботирует обмены пленными: эксперт сказал, чего боится Кремль

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники веснойВидео

Россия цинично обстреляла Харьков: есть погибший и раненые - что известно

Женщина купила "щенка", который ни разу не лаял: кем оказалось животное

