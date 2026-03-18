Лук вырастет огромным и без гнили: эксперты призвали посыпать грядку этой смесью

В сочетании эти ингредиенты не только питают, но и защищают растение, что особенно важно в период роста.

Лучшая подкормка для лука / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить подкормку для лука

Когда и как ее правильно применять

На многих огородах каждый сезон наблюдается одна и та же проблема: лук активно наращивает перо, но головки остаются мелкими или начинают портиться еще до сбора урожая. Специалисты говорят, что причина часто не в капризах погоды, а в недостатке питательных веществ в ключевой период роста.

Именно поэтому все больше хозяев возвращаются к проверенному поколениями рецепту сухой подкормки — простому, доступному и удивительно эффективному, пишет ТСН.

Три ингредиента, которые работают вместе

Для приготовления смеси нужны всего три компонента, которые есть почти в каждом хозяйстве:

горчичный порошок ,

, табачная пыль ,

, древесная зола.

Их смешивают в равных частях и хранят в сухом месте. Готовую смесь рассыпают между рядами лука тонким слоем.

Каждый ингредиент выполняет свою роль:

Горчица улучшает микрофлору почвы и отпугивает часть вредителей.

улучшает микрофлору почвы и отпугивает часть вредителей. Табачная пыль защищает от луковой мухи — главного врага урожая.

защищает от луковой мухи — главного врага урожая. Зола насыщает почву калием и фосфором, которые отвечают за формирование крупного, плотного луковицы.

В комплексе эта смесь работает как природный стимулятор роста и одновременно как защитный барьер.

Когда применять

Лучший момент для внесения — период формирования головки. Именно тогда растение нуждается в максимальном количестве питательных веществ.

Смесь рассыпают по сухой почве, после чего землю слегка рыхлят или поливают. Достаточно 1–2 подкормок за сезон, чтобы заметить результат.

Что получает огородник

После такого ухода луковицы становятся крупнее и плотнее, реже поражаются гнилью и лучше хранятся зимой. Перо дольше остается зеленым и крепким, а растения в целом выглядят здоровее.

Старый, но действенный рецепт снова возвращается в украинские огороды — и доказывает, что иногда самые простые решения работают лучше всего.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

