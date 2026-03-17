Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатывать

Вы узнаете:
- Когда замазывать срезы, а когда оставлять их открытыми
- Какие средства вредны для заживления деревьев
- Как правильно подрезать края среза для быстрого заживления
Весенняя обрезка — это не только эстетическое формирование кроны, но и серьезное хирургическое вмешательство для дерева. Каждый срез — это открытая рана, через которую в ткани могут проникать инфекции, грибки и вредители.
Главред решил разобраться в популярных методах ухода за плодовыми деревьями и выяснить, почему привычный садовый воск может навредить растению.
Почему садовый вар вредит деревьям
Эксперт и автор профильного канала "Корисное ТВ" объяснил, что самая распространенная ошибка садоводов — использование садового вара на свежих ранах. Он образует плотную пленку, под которой скапливается конденсат, становящийся инкубатором для патогенной микрофлоры.
По словам садовода, рана начинает гнить, а отслоившийся вар создает укрытие для насекомых-вредителей, которые разрушают камбий и калус — ткани, отвечающие за регенерацию коры. Современные краски на растворителях и пентафталевые эмали также опасны: химические компоненты вызывают ожоги живых тканей и значительно замедляют заживление.
Когда можно не замазывать раны
Не все срезы требуют замазывания. Молодые деревья или тонкие однолетние приросты диаметром до 1 см при правильной обрезке "на кольцо" самостоятельно затягиваются в течение сезона.
Большие раны, оставленные пилой или сучкорезом, требуют внимания: важно подрезать края острым садовым ножом, чтобы избежать "рваной" коры и ускорить заживление.
Безопасная альтернатива садовому вару
Эффективная и безопасная альтернатива садовому вару — смесь извести и медного купороса. Известь защищает от солнечных ожогов, а медный купорос уничтожает споры грибков, обеспечивая "дыхание" среза и быстрое образование калуса.
Для больших садов специалист рекомендует опрыскивание бордоской смесью, которая одновременно дезинфицирует все повреждения и не вредит урожаю.
Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"
YouTube-канал "Корисне TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.
