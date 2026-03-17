Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатывать

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 21:43
Садовник рассказал, как избежать гниения деревьев во время весенней обрезки и защитить срезы от вредителей.
Сад, обрезка
Эксперт объяснил, почему садовый червь вредит коре / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда замазывать срезы, а когда оставлять их открытыми
  • Какие средства вредны для заживления деревьев
  • Как правильно подрезать края среза для быстрого заживления

Весенняя обрезка — это не только эстетическое формирование кроны, но и серьезное хирургическое вмешательство для дерева. Каждый срез — это открытая рана, через которую в ткани могут проникать инфекции, грибки и вредители.

Главред решил разобраться в популярных методах ухода за плодовыми деревьями и выяснить, почему привычный садовый воск может навредить растению.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Почему садовый вар вредит деревьям

Эксперт и автор профильного канала "Корисное ТВ" объяснил, что самая распространенная ошибка садоводов — использование садового вара на свежих ранах. Он образует плотную пленку, под которой скапливается конденсат, становящийся инкубатором для патогенной микрофлоры.

По словам садовода, рана начинает гнить, а отслоившийся вар создает укрытие для насекомых-вредителей, которые разрушают камбий и калус — ткани, отвечающие за регенерацию коры. Современные краски на растворителях и пентафталевые эмали также опасны: химические компоненты вызывают ожоги живых тканей и значительно замедляют заживление.

Когда можно не замазывать раны

Не все срезы требуют замазывания. Молодые деревья или тонкие однолетние приросты диаметром до 1 см при правильной обрезке "на кольцо" самостоятельно затягиваются в течение сезона.

Большие раны, оставленные пилой или сучкорезом, требуют внимания: важно подрезать края острым садовым ножом, чтобы избежать "рваной" коры и ускорить заживление.

Безопасная альтернатива садовому вару

Эффективная и безопасная альтернатива садовому вару — смесь извести и медного купороса. Известь защищает от солнечных ожогов, а медный купорос уничтожает споры грибков, обеспечивая "дыхание" среза и быстрое образование калуса.

Для больших садов специалист рекомендует опрыскивание бордоской смесью, которая одновременно дезинфицирует все повреждения и не вредит урожаю.

Подробнее о правильном уходе за садом смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисне TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости сад
Главное за день

Ещё
Реклама

Последние новости

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять