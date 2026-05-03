Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

Танкер Jin Hui подозревают в плавании под фальшивым флагом и перевозке ископаемого топлива в обход санкций.

https://glavred.info/world/shveciya-ostanovila-neftyanoy-tanker-iz-tenevogo-flota-rf-detali-10761725.html Ссылка скопирована

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ / коллаж: Главред, фото: x.com/CarlOskar

Кратко:

Судно находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и Украины

На борту работают следователи и сотрудники Береговой охраны

В воскресенье, 3 мая, береговая охрана Швеции остановила и досмотрела нефтяной танкер Jin Hui, который подозревают в принадлежности к российскому "теневому флоту". Об этом написал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети X.

Судно находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и Украины. Его подозревают в плавании под фальшивым флагом и перевозке ископаемого топлива в обход санкций.

видео дня

Танкер был задержан в 14:00 по местному времени в территориальных водах Швеции недалеко от города Треллеборг. Возникли вопросы относительно его технического состояния и отсутствия страховки.

Правоохранители сообщают, что на борту работают следователи и сотрудники Береговой охраны, однако задержанных пока нет. Расследование продолжается.

По данным MarineTraffic, танкер Jin Hui ходил под сирийским флагом. На момент задержания судно следовало из Северного моря в Балтийское. 11 апреля оно вышло из турецкого порта Алиага.

Теневой флот – это суда, которые формально зарегистрированы в других странах, но фактически связаны с Россией и используются для обхода санкций. Часто такие корабли имеют технические проблемы и не застрахованы.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Поражение танкеров теневого флота РФ — новости по теме

Как сообщал Главред, 29 апреля Украина поразила подсанкционный танкер "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Ранее в Средиземном море загорелся российский "теневой" танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями США и Великобритании. По данным Reuters, судно перевозило сжиженный природный газ.

Российские власти впоследствии подтвердили атаку на танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz в Средиземном море, заявив о его поражении дронами и пожаре на борту. По данным Минтранса РФ, инцидент произошел 3 марта вблизи Мальты, когда судно следовало из Мурманска.

Вас может заинтересовать:

Кратко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред