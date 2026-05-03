Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

Руслан Иваненко
3 мая 2026, 18:55обновлено 3 мая, 19:40
Текущие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к более масштабной атаке в ближайшее время.
Враг отрабатывает новые сценарии ударов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

  • Атака дронов на Киевскую область 2 мая
  • Использованы имитаторы для отвлечения ПВО
  • Есть признаки подготовки к крупному удару

2 мая российские войска осуществили атаку дронами по Киевской области, применив новый тактический подход. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш", во время удара противник массово использовал беспилотники-имитаторы "Пародия", целью которых было отвлечь внимание украинской противовоздушной обороны.

Изменение тактики российских атак

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что эту атаку следует рассматривать в более широком контексте действий российских войск, а не как отдельный эпизод. По его словам, в последнее время враг активно меняет тактику массированных обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в течение последней недели Россия существенно нарастила интенсивность ударов, применив около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и несколько ракет.

Лакийчук подчеркнул, что российские силы экспериментируют с различными форматами атак — ночными, комбинированными, быстрыми ракетно-дроновыми ударами. Они используют широкий спектр вооружения — от баллистических и крылатых ракет до различных типов беспилотников — с целью перегрузки украинской ПВО, а также отрабатывают неожиданные точечные удары.

Признаки подготовки к более масштабным ударам

По его словам, враг постоянно усложняет характер своих действий, комбинируя различные средства поражения. Подобные волны обострения могут предшествовать более масштабным атакам и имеют признаки "разведки боем".

"Очевидно, что враг ведет подготовку к масштабному удару. Будет ли он до 9 мая или именно 9 мая — неизвестно. Потому что Владимир Путин, с одной стороны, говорит о перемирии для того, чтобы провести парад на Красной площади. А с другой — готовит силы и средства к массированному удару по Украине", — отметил Павел Лакийчук.

Эксперт добавил, что предсказать дальнейшие действия руководства РФ сложно, однако Украина должна быть готова к худшему сценарию. По его мнению, в ближайшие дни российские войска могут прибегнуть к новой массированной атаке, поскольку подготовительные действия уже были проведены.

Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости

Главред писал , что утром 3 мая оккупационные войска РФ нанесли баллистический удар по Николаеву. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В результате атаки известно о 5 пострадавших: трех мужчинах и двух женщинах.

Также российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей. Как сообщили в Днепропетровской ОГА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Поврежден общежитие.

Напомним, что в ночь на четверг, 30 апреля, армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.

О персонаже: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

