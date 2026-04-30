В Одессе прогремели взрывы после атаки дронов РФ: есть раненые и "прилеты"

В результате атаки РФ в Одессе травмировались по меньшей мере четыре человека.

РФ атаковала Одессу дронами

Главное:

РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками

В результате есть раненые и прилеты

Армия страны-агрессора РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на четверг, 30 апреля.

О воздушном ударе по городу сообщило Суспильне-Одесса. В результате есть раненые, имеются разрушения жилых построек.

В результате атаки РФ в Одессе травмировались по меньшей мере четыре человека, сообщил начальник ОВА Олег Кипер. Среди пострадавших две женщины в возрасте 25 и 44 лет, мужчины в возрасте 38 и 62 лет.

В результате атаки беспилотниками под ударом оказались инфраструктура и жилищный сектор Одессы - получили повреждения пятиэтажка и частный дом, сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. Также россияне попали по административному зданию и территории автостоянки.

Отметим, что воздушная тревога в Одесском регионе была объявлена ​​после 23:00 в среду. Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в направлении города есть БпЛА из акватории Черного моря.

Как сообщал Главред, ранее Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В городе прогремела серия взрывов, фиксируются разрушения и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия также в очередной раз атаковала дронами общины Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.

Напомним, что ранее оккупанты повторно атаковали Днепр. Один из дронов типа "Шахед" попал в жилой дом. В результате удара по меньшей мере семь человек получили ранения.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

