Повреждены дома и гостиница: враг ударил по Одессе, число пострадавших растет

Городские власти сообщили о повреждениях жилых домов, гостиницы и автомобилей в различных районах Одессы.

Российские оккупанты атаковали Одессу и область ударными беспилотниками

Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В городе раздалась серия взрывов, фиксируются разрушения и пострадавшие.

Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, город находится под интенсивным ударом.

"Одесса под массированной атакой врага. Предварительно есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах и не покидать укрытия до отбоя", — отметил он. видео дня

Впоследствии глава Одесской ОГА уточнил, что, по предварительным данным, повреждены жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Также в городе фиксируют падение обломков БПЛА.

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки по Одессе повреждены жилой дом, здание отеля и частные автомобили. К сожалению, есть информация о пострадавших. В пределах города также зафиксировано падение обломков БПЛА. На местах происшествий возникают локальные пожары. До отбоя воздушной тревоги прошу жителей находиться в безопасных местах", — сообщают в ОГА.

По данным властей, по меньшей мере девять человек пострадали в результате массированной атаки ударных беспилотников по Одессе.

В нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что по предварительной информации число пострадавших возросло до 13 человек.

В настоящее время все соответствующие службы и медики работают на местах попаданий. Развертываются оперативные штабы, оказывается помощь пострадавшим и ликвидируются последствия атаки.

