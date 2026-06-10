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На Житомирщине людей удерживали в трудовом рабстве: что известно о преступной схеме

Дарья Пшеничник
10 июня 2026, 19:39
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Пострадавшие работали сверхурочно, жили в антисанитарных условиях и находились под постоянным контролем.

На Житомирщине людей удерживали в трудовом рабстве: что известно о преступной схеме
В Житомирской области людей удерживали в условиях трудового рабства / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Главное из новости:

  • Полиция раскрыла масштабную схему трудового рабства в Житомирской области
  • Освобождены 12 пострадавших
  • Подозреваемым грозит 12 лет лишения свободы

видео дня

Киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье. По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Кто стоял за схемой и как вербовали людей

Следствие установило, что нелегальный "бизнес" организовал 35-летний житель Житомирщины. К нему присоединились двое родственников и знакомая. Они целенаправленно искали людей без жилья, документов или стабильного дохода — тех, кто находился в критическом положении и соглашался на любую работу.

Злоумышленники убеждали граждан в наличии легальной и хорошо оплачиваемой работы с проживанием и питанием. На самом же деле людей привозили на лесопилки и деревообрабатывающие цеха, где сразу отбирали телефоны и паспорта.

Потерпевшие работали сверхурочно, жили в антисанитарных условиях и находились под постоянным контролем. Им запрещали покидать территорию и контактировать с родными. За неповиновение угрожали расправой или применяли силу. Все заработанные людьми средства участники группировки присваивали.

В ходе спецоперации полицейские освободили 12 человек в возрасте от 30 до 57 лет. Все они сейчас находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

  • Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области
    Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области
    Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области
    Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области
    Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области
    Правоохранители раскрыли схему трудового рабства в Житомирской области Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит фигурантам

Организаторам и его сообщникам уже сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Смотрите видео о масштабной схеме торговли людьми, которую раскрыли правоохранительные органы:

Новости регионов — что известно

Как писал ранее Главред, суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчиненными распространял антиукраинские утверждения: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой".

Напомним, в Ровенском районе завершились масштабные поиски 15-летнего парня, который пропал еще в начале мая. Подростка нашли без признаков жизни в лесном массиве.

Кроме того, 5 июня в Киеве прогремел взрыв на почтовом терминале. Взрыв прогремел на территории сортировочного центра во время досмотра одной из посылок.

В результате взрыва погиб 59-летний мужчина. Также известно, что ранения получили еще два человека в возрасте 37 и 41 лет.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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