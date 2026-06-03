Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесмена

После предъявления подозрения мужчина не признал свою вину и утверждал, что его слова якобы были неверно истолкованы.

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ГБР объявило о подозрении бизнесмену из Житомира, который оправдывал агрессию РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГБР

Главное из новости:

Руководителя житомирской фирмы будут судить за оправдание агрессии РФ

В адрес данного лица зафиксированы антиукраинские высказывания

Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы

Суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины. О направлении обвинительного акта 3 июня сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчиненными распространял антиукраинские утверждения: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой", пишет Житомир.info.

Экспертиза Винницкого отделения Киевского НИИ судебных экспертиз подтвердила, что эти высказывания содержат признаки оправдания агрессии РФ.

Мужчину разоблачили в ходе расследования другого дела — о многомиллионных убытках государственному бюджету при поставках теплоэнергии в исправительные учреждения. Досудебное расследование ведут следователи Второго следственного отдела ГБР с дислокацией в Житомире.

В ГБР уточнили, что руководитель предприятия также высмеивал Революцию Достоинства и призывал к "воссоединению" с государством-агрессором, а во время процессуальных действий следователи зафиксировали его заявления в поддержку политики РФ и Владимира Путина. После вручения подозрения мужчина вину не признал и заявил, что его слова якобы неправильно поняли.

Речь идет о руководителе ООО "Альтеренерго ЛТД", зарегистрированного в Житомире. Соучредителями компании являются Игорь Чибисов и Андрей Белый. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Смотрите видео ГБР, в котором можно услышать антиукраинские высказывания нарушителя:

Последние новости Житомира и области — что известно

Как писал Главред, средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза.

Вечером 31 мая украинские пограничники сбили российский ударный дрон в Коростенском районе Житомирской области. Отмечается, что во время объявленной воздушной тревоги военнослужащие 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов заметили вражеский беспилотник.

После идентификации цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили дрон, не допустив его приближения к объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Житомирская область провела ночь и утро 31 мая под массированными ударами российских БПЛА. Больше всего пострадали Коростенский район и Овруцкая община, где зафиксированы повреждения критической и гражданской инфраструктуры, а также производственных объектов.

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