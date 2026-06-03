Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесмена

Дарья Пшеничник
3 июня 2026, 17:37обновлено 3 июня, 18:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
После предъявления подозрения мужчина не признал свою вину и утверждал, что его слова якобы были неверно истолкованы.
Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесмена
ГБР объявило о подозрении бизнесмену из Житомира, который оправдывал агрессию РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГБР

Главное из новости:

  • Руководителя житомирской фирмы будут судить за оправдание агрессии РФ
  • В адрес данного лица зафиксированы антиукраинские высказывания
  • Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы

Суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины. О направлении обвинительного акта 3 июня сообщила областная прокуратура.

видео дня

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчиненными распространял антиукраинские утверждения: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой", пишет Житомир.info.

Экспертиза Винницкого отделения Киевского НИИ судебных экспертиз подтвердила, что эти высказывания содержат признаки оправдания агрессии РФ.

Мужчину разоблачили в ходе расследования другого дела — о многомиллионных убытках государственному бюджету при поставках теплоэнергии в исправительные учреждения. Досудебное расследование ведут следователи Второго следственного отдела ГБР с дислокацией в Житомире.

В ГБР уточнили, что руководитель предприятия также высмеивал Революцию Достоинства и призывал к "воссоединению" с государством-агрессором, а во время процессуальных действий следователи зафиксировали его заявления в поддержку политики РФ и Владимира Путина. После вручения подозрения мужчина вину не признал и заявил, что его слова якобы неправильно поняли.

Речь идет о руководителе ООО "Альтеренерго ЛТД", зарегистрированного в Житомире. Соучредителями компании являются Игорь Чибисов и Андрей Белый. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Смотрите видео ГБР, в котором можно услышать антиукраинские высказывания нарушителя:

Последние новости Житомира и области — что известно

Как писал Главред, средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза.

Вечером 31 мая украинские пограничники сбили российский ударный дрон в Коростенском районе Житомирской области. Отмечается, что во время объявленной воздушной тревоги военнослужащие 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов заметили вражеский беспилотник.

После идентификации цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили дрон, не допустив его приближения к объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Житомирская область провела ночь и утро 31 мая под массированными ударами российских БПЛА. Больше всего пострадали Коростенский район и Овруцкая община, где зафиксированы повреждения критической и гражданской инфраструктуры, а также производственных объектов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Житомирщина Житомирская область ГБР новости Житомира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:21Война
Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:40Экономика
Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУ

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУ

16:53Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудеса

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

Реклама
17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

Реклама
14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

14:10

"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

13:59

Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надоВидео

13:59

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 июня: Львам — срыв планов, Скорпионам — перемены

13:34

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:26

Буданов разрабатывает долгосрочную оборонную стратегию Украины — финские СМИ

13:14

Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культураВидео

13:05

Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

13:03

Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

13:00

23 млрд грн убытков и лондонский след: СМИ сообщили о деятельности сестры экс-банкира Лагуна за границей

12:58

Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потеряхВидео

12:54

Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощамиВидео

12:45

"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

12:22

Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

12:14

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": Сибига отреагировал на возмущение Польши

12:07

Силы обороны поразили корабль РФ "Бойкий" в Санкт-Петербурге - подробности

Реклама
12:01

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

12:00

Незнакомцы заняли дом мужчины и оставили после себя только пепелВидео

11:51

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

11:40

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

11:08

Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за суткиВидео

11:06

"Остался воином навечно": на фронте погиб известный 23-летний музыкант

11:00

Загадка украинского художника поставила в тупик 98% людей по всему миру

10:51

Признак слабости: в NYT раскрыли, почему Россия усилила удары по Украине

10:45

О соде и уксусе лучше забыть: как прочистить слив раковины от жира

10:33

Сорняки исчезнут без прополки: дачникам назвали простой способ с обычным картоном

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять