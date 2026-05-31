Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

Главное из новости:
- Дроны РФ повредили инфраструктуру Житомирской области
- В Коростене прогремели взрывы перед окончанием тревоги
- Овруч остался без света после ударов
Житомирская область провела ночь и утро 31 мая под массированными ударами российских БПЛА. Больше всего пострадали Коростенский район и Овручская громада, где зафиксированы повреждения критической и гражданской инфраструктуры, а также производственных объектов. По состоянию на утро информации о раненых или погибших не поступало. Об этом пишет Суспільне.
Коростень: взрывы перед окончанием тревоги
В Коростене утром раздалась серия взрывов, после которых над городом поднялся густой дым. О ситуации рассказала заместитель городского головы Наталья Чижевская.
"Сегодня всю ночь в Коростене были тревоги, было неспокойно. А во время последней утренней тревоги — буквально за несколько минут до ее окончания — прогремели несколько взрывов, и в результате над городом виден дым. Очевидно, есть повреждения инфраструктуры. По состоянию на 11:00 слышно, как едут машины служб быстрого реагирования. На данный момент больше информации нет", — отметила чиновница.
Куда целился враг
Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко подтвердил, что российская армия неоднократно атаковала область в течение суток. Он отметил, что удары пришлись на объекты критической инфраструктуры и гражданские производства в Коростенском районе.
"Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданские предприятия в Коростенском районе. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет", — отметил он.
Бунечко также сообщил, что пожары, возникшие после обстрелов, спасатели ГСЧС ликвидировали оперативно, несмотря на риск повторных атак. Продолжаются работы по устранению последствий и обследованию территорий.
Какая громада в Житомирской области осталась без света
В Овруцкой громаде после ночной атаки пропало электроснабжение. По словам городского головы Ивана Коруда, восстановление может занять длительное время. В громаде развернули Пункты несокрушимости - в помещении городского совета, центральной библиотеке и старостинских округах.
В сообщении горсовета часть текста приведена без изменений:
"Специалисты энергетической отрасли работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в ваши дома", — отметил Коруд.
Жителям рекомендуют обращаться к старостам, а в пунктах стойкости можно зарядить телефоны, отдохнуть и воспользоваться интернетом.
In ГСЧС Житомирской области поделились кадрами ликвидации последствий вражеской атаки:
Удары РФ по Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, россияне могут попытаться нанести удар по Киеву с помощью "Орешника".
Ранее сообщалось, что 30 мая российские оккупационные войска с самого утра наносили мощные удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.
Впоследствии стало известно, что российские войска целенаправленно атаковали объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате удара по Запорожью погиб машинист, поврежден подвижной состав.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
