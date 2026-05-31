Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

Что можно делать 31 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.

31 мая церковь отмечает Святую Троицу. Как сообщает Главред, Троица - имя Живого бога в православии, так называемого в Трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа.

Праздник Троицы связан с событием, которое произошло в День Пятидесятницы после Воскресения Иисуса Христа. Когда апостолы собрались вместе на молитву, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков.

Что можно делать 31 мая

В этот день нужно позаботиться о лошадях. Это принесет вам благополучие.

В этот день нужно посетить богослужение и помолиться. У святых нужно попросить благополучия и здоровья.

В этот день нужно провести время с семьей. У всех стоит попросить прощения за грехи.

В этот день нужно освятить воду в церкви после службы. Предки верили, что она обладает целебной силой.

В этот день можно свататься. Считается, что семья будет крепкой.

Что нельзя делать 31 мая

1. Нельзя 31 мая работать по дому и на огороде. В такой большой христианский праздник это считается грехом. Лучше уделить время себе, родным и молитве.

2. Нельзя 31 мая менять место жительства. День считается неудачным для этого.

3. Нельзя 31 июня купаться в водоеме. Предки верили, что в этот день русалки могут утащить на дно.

Приметы 31 мая

Если в этот день дождь, то до конца лета будет жарко.

Если в этот день ночью поют сверчки, то зима будет теплой.

Если в этот день густая трава, то хорошо уродит зерно.

Если в этот день закрылись цветы, то будут осадки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

