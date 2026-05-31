Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день поют сверчки
- Что нужно сделать с водой в этот день
- Почему нельзя работать на огороде 31 мая
31 мая церковь отмечает Святую Троицу. Как сообщает Главред, Троица - имя Живого бога в православии, так называемого в Трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа.
Праздник Троицы связан с событием, которое произошло в День Пятидесятницы после Воскресения Иисуса Христа. Когда апостолы собрались вместе на молитву, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков.
Что можно делать 31 мая
- В этот день нужно позаботиться о лошадях. Это принесет вам благополучие.
- В этот день нужно посетить богослужение и помолиться. У святых нужно попросить благополучия и здоровья.
- В этот день нужно провести время с семьей. У всех стоит попросить прощения за грехи.
- В этот день нужно освятить воду в церкви после службы. Предки верили, что она обладает целебной силой.
- В этот день можно свататься. Считается, что семья будет крепкой.
Что нельзя делать 31 мая
1. Нельзя 31 мая работать по дому и на огороде. В такой большой христианский праздник это считается грехом. Лучше уделить время себе, родным и молитве.
2. Нельзя 31 мая менять место жительства. День считается неудачным для этого.
3. Нельзя 31 июня купаться в водоеме. Предки верили, что в этот день русалки могут утащить на дно.
Приметы 31 мая
- Если в этот день дождь, то до конца лета будет жарко.
- Если в этот день ночью поют сверчки, то зима будет теплой.
- Если в этот день густая трава, то хорошо уродит зерно.
- Если в этот день закрылись цветы, то будут осадки.
Вас также заинтересует:
- Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убираться
- Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа
- Счастливые даты в июне: как привлечь успех и благополучие
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред