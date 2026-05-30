Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

Алексей Тесля
30 мая 2026, 17:34
Украина наращивает возможности для воздействия на ключевые маршруты снабжения российских войск на оккупированных территориях, рассказал Иван Ступак.
Ступак, ВСУ
Иван Ступак оценил вероятные сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

Важное из заявлений Ступака:

  • Украина наращивает возможности для воздействия на маршруты снабжения войск РФ
  • Особое значение имеет давление на магистрали, связывающие оккупированные территории с Крымом
  • Армия РФ может сократить активность на отдельных участках фронта

На закрытой встрече с парламентариями президент Украины, как сообщается, выразил надежду, что до конца осени ситуация на фронте может существенно измениться в сторону снижения интенсивности боевых действий.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак связывает подобные ожидания не столько с дипломатическими процессами, сколько с изменением ситуации на поле боя. Об этом он рассказал Каналу 24.

По его мнению, Украина постепенно наращивает возможности для воздействия на ключевые маршруты снабжения российских войск на оккупированных территориях.

Эксперт обратил внимание на активное применение новых беспилотных систем, оснащенных технологиями автоматического распознавания целей. Благодаря этому украинские силы получили возможность эффективнее поражать транспорт, топливные колонны и другую технику, которая обеспечивает функционирование российских группировок.

Особое значение, по словам Ступака, имеет давление на транспортные магистрали, связывающие оккупированные территории с Россией и Крымом. Если ранее такие удары носили точечный характер, то теперь речь идет о системной кампании, направленной на ослабление логистической сети противника. Главная цель — не отдельные объекты, а нарушение стабильного снабжения войск.

По оценкам эксперта, последствия уже начинают отражаться на боеспособности российских подразделений. Сложности с доставкой топлива, боеприпасов и других ресурсов могут ограничивать возможности для проведения наступательных операций и вынуждать командование пересматривать свои планы.

Ступак считает, что в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта. Именно поэтому, по его мнению, в Киеве допускают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий — снизиться по сравнению с нынешним уровнем.

"Вероятно, поэтому президент возлагает огромные надежды на то, что до ноября 2026 года активная фаза должна в значительной степени уменьшиться. И, возможно, война будет двигаться к окончанию", - резюмировал он.

у Зеленского назвали вероятные сроки завершения войны

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, отметил, что интенсивность боевых действий может значительно снизиться уже к осени, если российская армия не добьется успеха в ходе текущего наступления.

Он добавил, что Кремль делает ставку на летнюю кампанию, надеясь на расширение своих территориальных завоеваний.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

