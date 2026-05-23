Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Алексей Тесля
23 мая 2026, 21:32обновлено 23 мая, 22:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остаётся ограниченным, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михаил Подоляк назвал вероятные сроки завершения войны / коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скриншот

Главное из заявлений Подоляка:

  • Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает на успех
  • Осенью может начаться новый этап — прекращение интенсивных боев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает получить новые территориальные результаты.

видео дня

Однако, как считает Подоляк, ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остаётся ограниченным.

"Он проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть – я говорю именно как модель – остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка активных боевых действий по линии фронта, линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники, которые стоят", — заявил он.

Подоляк также предположил, что при подобном развитии событий могут появиться условия для международного мониторинга ситуации и начала политических процессов внутри страны. В частности, по его словам, в таком случае Украина сможет рассматривать отмену военного положения и подготовку к будущим выборам.

Наиболее разрушенные войной и Россией города, города-призраки
/ Инфографика: Главред

Эксперт оценила вероятные варианты окончания войны

Старший аналитик Татьяна Становая считает, что позиция Кремля в войне против Украины выходит далеко за рамки территориальных претензий.

По её оценке, ключевой задачей Москвы остаётся сохранение политического влияния на Украину и недопущение её дальнейшего развития по сценарию, который российские власти воспринимают как угрозу собственным интересам и безопасности.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Михаил Подоляк война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

23:05Украина
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

22:30Спорт
Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

21:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Последние новости

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробностиУсик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности
20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

Реклама
19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

Реклама
17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

Реклама
13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять