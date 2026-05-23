Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остаётся ограниченным, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк назвал вероятные сроки завершения войны

Главное из заявлений Подоляка:

Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает на успех

Осенью может начаться новый этап — прекращение интенсивных боев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает получить новые территориальные результаты.

Однако, как считает Подоляк, ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остаётся ограниченным.

"Он проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть – я говорю именно как модель – остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка активных боевых действий по линии фронта, линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники, которые стоят", — заявил он.

Подоляк также предположил, что при подобном развитии событий могут появиться условия для международного мониторинга ситуации и начала политических процессов внутри страны. В частности, по его словам, в таком случае Украина сможет рассматривать отмену военного положения и подготовку к будущим выборам.

Эксперт оценила вероятные варианты окончания войны

Старший аналитик Татьяна Становая считает, что позиция Кремля в войне против Украины выходит далеко за рамки территориальных претензий.

По её оценке, ключевой задачей Москвы остаётся сохранение политического влияния на Украину и недопущение её дальнейшего развития по сценарию, который российские власти воспринимают как угрозу собственным интересам и безопасности.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

