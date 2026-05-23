ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

Юрий Берендий
23 мая 2026, 16:00обновлено 23 мая, 16:37
Силы обороны Украины нанесли удар по военным кораблям и стратегическим нефтяным объектам в Новороссийске.
ВСУ атаковали фрегат РФ 'Адмирал Эссен' и не только: последствия удара по Новороссийску
Стали известны последствия удара Сил обороны Украины по Новороссийску

О чем идет речь в материале:

  • ВСУ ночью атаковали порт Новороссийска
  • Поражены два крупнейших нефтяных комплекса РФ
  • Под удар попали фрегат, ракетный носитель и танкер

В ночь на 23 мая Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди под позывным "Мадяр".

"Ты обречен когда-нибудь затонуть, короста, — не спрячешься! Фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный носитель проекта 1239 на воздушных подушках попали в зону поражения во время рейда "Птиц" СБС на порт Новороссийск и нефтехранилище "Грушовая балка" — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти и 1,2 млн тонн нефтепродуктов", — сообщил он.

"Мадяр" отметил, что степень и масштаб поражения вражеских судов пока неизвестны.

ВСУ атаковали фрегат РФ 'Адмирал Эссен' и не только: последствия удара по Новороссийску
Скриншот

Он добавил, что украинские подразделения совместно с другими силами глубокого поражения нанесли удары по обоим объектам — нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске и нефтехранилищу "Грушовая Балка".

Отдельно подтверждено попадание и возгорание на территории нефтяного терминала "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ.

Роберт Бровди "Мадяр"

Как уточнили в Генеральном штабе ВСУ, терминал "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных перевалочных комплексов России на Черном море и входит в систему ПАО "Транснефть". Его мощность достигает 75 млн тонн нефти в год, а резервуарный парк составляет около 1,28 млн кубометров. Объект используется для экспорта нефти и нефтепродуктов, а также задействован в обеспечении потребностей российской армии.

В том же районе Новороссийска зафиксировано поражение перевалочной нефтебазы "Грушовая", где возник пожар.

"Нефтебаза "Грушовая" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга РФ. Общая вместимость резервуаров достигает около 1,2–1,4 млн м³. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики государства-агрессора", — указали в Генштабе ВСУ.

Порт Новороссийск

Кроме того, в акватории Черного моря был поражен район базирования кораблей так называемого российского "теневого флота", в частности подтверждено попадание по танкеру CHRYSALIS.

Отдельно силами Сил беспилотных систем также поражен ряд других целей:

  • уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса" в Донецке,
  • зафиксировано поражение тыловой базы и логистического хаба 6-й армии ВВС и ПВО РФ в Ровеньках Луганской области,
  • пункт управления беспилотниками в Олешках Херсонской области.
  • поражены топливозаправщики, спецтехника и боевые бронированные машины на временно оккупированной территории Запорожской области.

Почему Украина должна продолжать наносить удары по Новороссийску — мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международной энергетической политике Михаил Гончар заявил, что Украина имеет возможности существенно ограничить способность России экспортировать нефть и газ, что напрямую влияет на финансирование ее военных действий. В то же время он подчеркнул, что такой эффект не будет быстрым и достигается только через систематические и длительные удары по энергетической инфраструктуре.

По его словам, в случае потери экспортных рынков у РФ возникнет проблема избытка добываемой нефти, поскольку значительная часть перерабатывающих мощностей уже не функционирует. Из-за ограниченных возможностей хранения это может заставить Россию постепенно консервировать скважины, что, по мнению эксперта, станет ключевым этапом глубокого энергетического кризиса в стране.

"Это не означает, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать безумные страховки, безумные ставки фрахта. И при таких ставках экспорт потеряет свой бизнес-смысл", — отметил он.

Удары по Новороссийску - последние новости по теме

Напомним, что после удара по пяти кораблям флота РФ в Новороссийске российские источники сообщали о повреждении носителей ракет "Калибр" и морского тральщика "Валентин Пикуль". Часть судов тогда пытались срочно переместить вглубь акватории. Также сообщалось о потерях среди военных РФ.

Как ранее сообщал Главред, СБУ взорвала российскую подводную лодку в порту Новороссийска с помощью подводных дронов Sea Baby. На борту субмарины находились пусковые установки крылатых ракет "Калибр", а сама лодка после взрыва получила критические повреждения.

Отметим, что масштабная атака дронов на нефтяные объекты Новороссийска уже приводила к пожарам на терминалах "Шесхарис" и "Грушовая балка", которые являются ключевыми для экспорта российской нефти через Черное море. Местные жители тогда жаловались на серию взрывов и работу сирен воздушной тревоги. Российские власти подтверждали возгорание на территории нефтебазы.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

