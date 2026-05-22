Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

Диктатор ожидает от Минобороны РФ предложений по ответным мерам на удар ВСУ.

Путин обвинил Украину в ударе по общежитию

Главное:

Путин обвинил Украину в ударе по гражданскому объекту

В результате атаки по Старобельску есть жертвы и пострадавшие

Минобороны РФ по приказу Путина должно подготовить удар возмездия

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что ВСУ якобы нанесли "террористический удар по общежитию колледжа" во временно оккупированном Старобельске.

Как сообщают российские СМИ, якобы в результате украинской атаки погибли 6 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. Диктатор утверждает, что ВСУ якобы не случайно ударили именно по общежитию, и эта атака "показала, с кем Россия имеет дело".

"Причины такого поведения киевского режима ясны. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов и территорий. Ситуация для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в ​​катастрофическую", - подчеркнул военный преступник.

Путин также призвал украинских военных не выполнять "преступных приказов нелегитимного президента" и приказал Минобороны страны-агрессорки России подать предложения ответа на якобы удар ВСУ по колледжу.

Главред писал, что, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, Россия уже несколько месяцев подряд акцентировано атакует объекты нефтедобычи Украины. Враг целится по скважинам и узлам сбора топлива.

Из-за падения собственной добычи Украина может столкнуться с определенным дефицитом и перебоями по поставкам газа. Даже генерация электроэнергии зависит от газа, поэтому нужно защитить хранилища.

Напомним, Главред писал, что ночью и утром 22 мая Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов пострадали предприятия, возникли пожары.

Ранее, 21 мая, РФ массированно атаковала Сумы ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в жилищный сектор в Ковпаковском районе города. В результате массированного удара РФ ранения получили три человека.

Накануне также стало известно, что российские оккупанты нанесли удар дронами по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажки, были ранены люди.

О персоне: Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

