Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

Эксперт отметил, что инфляция в Украине заметно ускорилась.

Когда подешевеют овощи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

В конце мая овощи могут подешеветь

Цены на сахар останутся стабильными

Хлеб, рыба и мясо продолжают дорожать

Цены на овощи в Украине в конце мая и в начале июня снизятся. Этому будет способствовать сезонный фактор, хотя тенденция к подорожанию продуктов сохранится. Об этом заявил финансовый эксперт Алексей Козырев в комментарии Минфину.

"По итогам апреля официальная инфляция ускорилась до 1,4% в месяц или 8,6% в годовом исчислении, превысив предыдущие прогнозы Национального банка Украины", — подчеркнул он.

По его словам, именно приближение лета позволит стабилизировать и снизить цены на овощную продукцию, что станет положительным фактором для общих инфляционных показателей.

Эксперт добавляет, что кроме овощей, за счет больших внутренних запасов и ограниченного экспорта, стоимость сахара также не будет повышаться.

Какие продукты подорожали в Украине

Козырев также подчеркнул, что большинство других продуктов питания продемонстрировали существенный скачок. Например:

хлеб и хлебопродукты подорожали на 5,2% за месяц и на 16,8% за год:

рыба и рыбные продукты подорожали на 20,6% в годовом исчислении;

подсолнечное масло – на 17,1%;

мясо и мясопродукты – на 13,2%.

"Также из-за низкого урожая ускорились темпы роста цен на крупы, в частности гречку и пшено. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за месяц на 1,9%", – подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Какой продукт продолжит дорожать

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов говорил, что в Украине хлеб продолжит дорожать даже при условии хорошего урожая зерновых.

Он отметил, что спрогнозировать точный уровень подорожания сложно, ведь цена формируется не только спросом, но и возможностью производителей удерживать приемлемую для потребителей стоимость.

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, на Столичном рынке выросли цены на украинскую клубнику. Она сейчас продается в пределах 130-150 грн/кг, а средняя стоимость ягоды составляет 140 грн/кг.

Также с начала текущей недели в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. При этом на внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов.

Кроме того, на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя продолжает дорожать.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

