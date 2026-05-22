Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

Цены на овощи в Украине в конце мая и в начале июня снизятся. Этому будет способствовать сезонный фактор, хотя тенденция к подорожанию продуктов сохранится. Об этом заявил финансовый эксперт Алексей Козырев в комментарии Минфину.
"По итогам апреля официальная инфляция ускорилась до 1,4% в месяц или 8,6% в годовом исчислении, превысив предыдущие прогнозы Национального банка Украины", — подчеркнул он.
По его словам, именно приближение лета позволит стабилизировать и снизить цены на овощную продукцию, что станет положительным фактором для общих инфляционных показателей.
Эксперт добавляет, что кроме овощей, за счет больших внутренних запасов и ограниченного экспорта, стоимость сахара также не будет повышаться.
Какие продукты подорожали в Украине
Козырев также подчеркнул, что большинство других продуктов питания продемонстрировали существенный скачок. Например:
- хлеб и хлебопродукты подорожали на 5,2% за месяц и на 16,8% за год:
- рыба и рыбные продукты подорожали на 20,6% в годовом исчислении;
- подсолнечное масло – на 17,1%;
- мясо и мясопродукты – на 13,2%.
"Также из-за низкого урожая ускорились темпы роста цен на крупы, в частности гречку и пшено. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за месяц на 1,9%", – подчеркнул он.
Какой продукт продолжит дорожать
Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов говорил, что в Украине хлеб продолжит дорожать даже при условии хорошего урожая зерновых.
Он отметил, что спрогнозировать точный уровень подорожания сложно, ведь цена формируется не только спросом, но и возможностью производителей удерживать приемлемую для потребителей стоимость.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, на Столичном рынке выросли цены на украинскую клубнику. Она сейчас продается в пределах 130-150 грн/кг, а средняя стоимость ягоды составляет 140 грн/кг.
Также с начала текущей недели в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. При этом на внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов.
Кроме того, на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя продолжает дорожать.
