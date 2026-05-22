Путин начал политическую игру против Мерца: СМИ раскрыли стратегию диктатора

Мария Николишин
22 мая 2026, 09:22
Путин хочет воспользоваться политическими слабостями Мерца.
Кремль нацелился на Мерца / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное:

  • Кремль "атакует" Мерца перед выборами в Германии
  • РФ приостановила поставки нефти в восточную Германию
  • Москва хочет расколоть общество ФРГ

Страна-агрессор Россия усилила попытки подорвать авторитет канцлера Германии Фридриха Мерца, чтобы усилить пророссийские силы накануне ключевых региональных выборов в ФРГ. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что в последние недели диктатор Владимир Путин давит на Мерца, применяя как открытые меры — прекратив поставки казахстанской нефти в восточную Германию через российский нефтепровод — так и пытаясь расколоть немецкое общественное мнение заявлениями о Герхарде Шредере как потенциальном переговорщике с РФ.

"Стратегия Путина заключается в том, чтобы воспользоваться политическими слабостями Мерца, особенно недовольством немцев состоянием экономики, и усугубить разногласия по поводу военной поддержки Украины со стороны Берлина", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кремль изображает Мерца как неэффективного и отстраненного политика, а отказ канцлера возобновить энергетические связи с Россией представляет как "экономическое самоубийство".

"Кремль описывает Мерца и его коалицию как препятствие для мира в Европе и процветания в Германии, тогда как потенциальное правительство партии "Альтернатива для Германии" в Москве называют "решением", — подчеркнуло издание.

У России есть рычаг давления на Германию

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что Россия пытается использовать нефтепровод "Дружба" и Казахстан как рычаг давления на Германию для изменения ее политической позиции относительно ударов Украины по территории врага.

По его словам, поскольку Германия получает через нефтепровод нефть из Казахстана, Москва сознательно создает дефицит и приостановила транзит для Берлина.

"Без сомнения, это вполне преднамеренные действия Москвы. Технических причин для прекращения транзита не было", — подчеркнул он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Фридрих Мерц — последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, что Украине, вероятно, придется смириться с тем, что часть территорий останется неподконтрольной Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

Он также заявлял, что быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно, но необходимо запустить в ЕС процесс со стратегией постепенного сближения с Украиной, что в итоге должно привести к полноправному членству Украины в блоке.

Кроме того, Мерц заявлял, что Германия планирует ограничивать количество украинских мужчин, желающих получить убежище в стране. Также власти будут содействовать их возвращению домой.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

