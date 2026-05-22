Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

Руслана Заклинская
22 мая 2026, 00:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Военный эксперт подчеркнул, что тревогу может вызвать лишь появление крупной группировки у границы.
Лукашенко увидел
Откроет ли Лукашенко новый фронт против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Ключевые тезисы Ступака:

  • Признаков подготовки наступления из Беларуси пока нет
  • Лукашенко не заинтересован в войне
  • Сигналом риска могло бы стать крупное скопление войск у границы

Тема возможного использования территории Беларуси для военных операций России против Украины или стран НАТО периодически вновь появляется в информационном пространстве. В то же время пока нет признаков подготовки к новому вторжению. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"На сегодняшний день нет признаков, которые бы указывали на то, что с белорусской территории готовится вторжение армии РФ или Беларусь готовится к нападению: там не скапливаются ни войска, ни техника. Вероятность агрессии со стороны Беларуси близка к нулю", — отметил он.

видео дня

В то же время эксперт добавил, что ситуация может измениться, поэтому это направление остается под постоянным контролем украинской и западной разведок. Ступак подчеркнул, что все перемещения войск в приграничных районах оперативно отслеживаются, поэтому скрытая подготовка к наступлению практически невозможна.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Эксперт заметил, что беспокойство может возникнуть только в случае появления значительного скопления войск у украинской границы — ориентировочно от 5 тысяч военнослужащих и более. В то же время он напомнил, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году с территории Беларуси в Украину входило около 46 тысяч российских военных.

"Глубоко убежден, что Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это неинтересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из запыленной вонючей санкционной кладовой, где тот провел уже более 10 лет. Также с некоторых белорусских компаний снимаются санкции, например, с "Белавиа" и "Белкалий". И пока для Лукашенко есть "свет в конце туннеля", поэтому вступление в войну для него крайне невыгодно", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

В то же время, по мнению Ступака, ключевым фактором остается позиция Кремля. По его словам, Путин может оказывать давление на Лукашенко и заставить его участвовать в войне, однако произойдет ли это — пока неизвестно.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак оценил вероятность российского наступления на Киев в 2026 году и втягивания Беларуси в войну, а также назвал города-цели России на лето и осень:

Есть ли признаки подготовки наступления Беларуси - мнение эксперта

Эксперт Виктор Ягун заявил, что Беларусь не готовится к масштабному вторжению в Украину из-за сложного рельефа и невозможности скрытого переброса крупных сил. По его словам, любые скопления войск быстро фиксируются современными средствами разведки, в частности дронами и тепловизорами.

Он предполагает, что ограничения в лесах Беларуси связаны скорее с учениями, в частности с отработкой взаимодействия с российским тактическим ядерным оружием, а не с подготовкой наступления. Вероятные риски для Украины могут касаться лишь провокаций или ДРГ в приграничных областях — Волынской, Ровенской и Житомирской.

В целом, по мнению эксперта, признаков подготовки Беларуси к полномасштабной войне пока нет.

Угроза со стороны Беларуси - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне президент Владимир Зеленский заявил об усилении украинских сил на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы возможного наступления РФ со стороны Беларуси и Брянской области. По его словам, украинская разведка выявила пять возможных сценариев действий врага, на которые уже готовятся ответы.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российский Генштаб рассматривает наступательные операции с севера, что может привести к расширению фронта.

Совместные учения России и Беларуси, заявления о ядерном оружии и активность у украинской границы являются скорее элементом давления, чем подготовкой к новому наступлению, считают в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное наступление с территории Беларуси пока маловероятно, ведь у России нет достаточных ресурсов даже для решения задач на основных участках фронта.

Читайте также:

О личности: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины вторжение Беларуси в Украину Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

01:14Украина
Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

00:00Война
Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

22:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

Последние новости

01:14

Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

00:04

Три системных провала РФ из-за войны в Украине: в Bild раскрыли проигрыш Кремля

00:00

Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о БеларусиВидео

21 мая, четверг
23:15

Катастрофа в розетке: какие электроприборы нельзя подключать к удлинителямВидео

23:06

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священникаВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:21

Режим Лукашенко рассыплется: экс-сотрудник СБУ раскрыл неожиданный сценарийВидео

22:03

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

21:30

Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягодаВидео

21:22

Кому исторически принадлежал Донбасс: неожиданный вывод историкаВидео

Реклама
21:12

Резкий взлет цен на билеты в транспорте: в Киеве подсчитали стоимость проезда

21:02

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

20:33

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:15

Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средстваВидео

20:06

Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

20:03

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

19:43

Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

19:37

Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд УкраиныФото

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войнуВидео

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

Реклама
19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

Реклама
16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять