Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

Ключевые тезисы Ступака:
- Признаков подготовки наступления из Беларуси пока нет
- Лукашенко не заинтересован в войне
- Сигналом риска могло бы стать крупное скопление войск у границы
Тема возможного использования территории Беларуси для военных операций России против Украины или стран НАТО периодически вновь появляется в информационном пространстве. В то же время пока нет признаков подготовки к новому вторжению. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"На сегодняшний день нет признаков, которые бы указывали на то, что с белорусской территории готовится вторжение армии РФ или Беларусь готовится к нападению: там не скапливаются ни войска, ни техника. Вероятность агрессии со стороны Беларуси близка к нулю", — отметил он.
В то же время эксперт добавил, что ситуация может измениться, поэтому это направление остается под постоянным контролем украинской и западной разведок. Ступак подчеркнул, что все перемещения войск в приграничных районах оперативно отслеживаются, поэтому скрытая подготовка к наступлению практически невозможна.
Эксперт заметил, что беспокойство может возникнуть только в случае появления значительного скопления войск у украинской границы — ориентировочно от 5 тысяч военнослужащих и более. В то же время он напомнил, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году с территории Беларуси в Украину входило около 46 тысяч российских военных.
"Глубоко убежден, что Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это неинтересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из запыленной вонючей санкционной кладовой, где тот провел уже более 10 лет. Также с некоторых белорусских компаний снимаются санкции, например, с "Белавиа" и "Белкалий". И пока для Лукашенко есть "свет в конце туннеля", поэтому вступление в войну для него крайне невыгодно", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
В то же время, по мнению Ступака, ключевым фактором остается позиция Кремля. По его словам, Путин может оказывать давление на Лукашенко и заставить его участвовать в войне, однако произойдет ли это — пока неизвестно.
Эксперт Виктор Ягун заявил, что Беларусь не готовится к масштабному вторжению в Украину из-за сложного рельефа и невозможности скрытого переброса крупных сил. По его словам, любые скопления войск быстро фиксируются современными средствами разведки, в частности дронами и тепловизорами.
Он предполагает, что ограничения в лесах Беларуси связаны скорее с учениями, в частности с отработкой взаимодействия с российским тактическим ядерным оружием, а не с подготовкой наступления. Вероятные риски для Украины могут касаться лишь провокаций или ДРГ в приграничных областях — Волынской, Ровенской и Житомирской.
В целом, по мнению эксперта, признаков подготовки Беларуси к полномасштабной войне пока нет.
Как сообщал Главред, накануне президент Владимир Зеленский заявил об усилении украинских сил на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы возможного наступления РФ со стороны Беларуси и Брянской области. По его словам, украинская разведка выявила пять возможных сценариев действий врага, на которые уже готовятся ответы.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российский Генштаб рассматривает наступательные операции с севера, что может привести к расширению фронта.
Совместные учения России и Беларуси, заявления о ядерном оружии и активность у украинской границы являются скорее элементом давления, чем подготовкой к новому наступлению, считают в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное наступление с территории Беларуси пока маловероятно, ведь у России нет достаточных ресурсов даже для решения задач на основных участках фронта.
О личности: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
