Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

Советник главы ОП заявил, что наступление с территории Беларуси пока маловероятно, а Украина готова к жесткому и мгновенному ответу в случае новой угрозы.

Угроза со стороны Беларуси — в ОП ответили, как Украина будет отвечать на наступление

Украина мгновенно уничтожит ключевые объекты Беларуси в случае нападения

Уровень поддержки войны среди белорусов очень низкий

Ядерные учения России — это лишь психологическое давление

Совместные военные учения России и Беларуси, заявления о ядерном оружии и активность вблизи украинской границы являются элементами давления на Украину, а не подготовкой к реальному наступлению. Однако в случае угрозы Украина ответит мгновенно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Пододяк в эфире 24 канала.

По его словам, полномасштабное наступление с территории Беларуси пока выглядит маловероятным, если оценивать текущий ход войны.

Подоляк отметил, что Россия не способна полностью решить даже тактические и оперативно-тактические задачи на нынешней линии фронта, несет значительные потери и вряд ли получит стратегическое преимущество от открытия нового направления.

"Считать, что открытие еще какого-то участка фронта существенно на что-то повлияет, – это нонсенс", – подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что на севере действуют Силы обороны Украины, ситуация находится под контролем разведки, а Беларусь больше не является для Украины неизвестным фактором, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Ранее белорусскую территорию использовали для координации дроновых атак по западным регионам Украины, и в рамках противодействия этой инфраструктуре украинская сторона уже дала понять, что будет реагировать иначе, чем в 2022 году.

"Территория Беларуси небольшая, цели на территории Беларуси понятны, и реакция будет не такой, как была в 2022 году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой", – добавил советник главы ОП.

Подоляк также обратил внимание на то, что в самой Беларуси уровень поддержки войны значительно ниже, чем в России. По его словам, белорусское общество не воспринимает войну так, как российское, а после нескольких лет боевых действий и последствий для РФ говорить о готовности белорусов участвовать в войне нет оснований.

Советник главы ОП заявил, что Украина хорошо знает, какие объекты на территории Беларуси являются стратегически важными и насколько быстро их можно поразить в случае необходимости.

Подоляк отметил, что тема северного направления нужна Москве не только как военный фактор давления на Украину. По его словам, через такую эскалацию Кремль пытается окончательно лишить Александра Лукашенко даже ограниченного пространства для маневра, поскольку тот продолжает искать отдельные контакты с США и европейскими соседями Беларуси.

В то же время Россия использует эту ситуацию как инструмент более широкого давления. Активность у украинской границы и демонстративные действия вблизи стран Балтии должны создать впечатление, что РФ якобы сохраняет ресурсы для расширения войны и готова к дальнейшей эскалации.

"Путин хочет за счет этой определенной эскалации повысить свои ставки и сказать, что у нас еще есть ресурсы для расширения этой войны", — рассказал он.

В ОП подчеркнули, что Беларусь нужна Кремлю как для давления на Украину, так и для демонстрации силы вовне. Однако главной целью является не открытие нового фронта, а постоянное поддержание напряжения на северном направлении. В Киеве, по его словам, хорошо понимают возможности Беларуси с точки зрения армии, логистики и вооружения, а также видят, что у России нет значительных резервов, ведь в противном случае их бы в первую очередь перебросили на восточный фронт, где Москва постоянно испытывает нехватку сил.

"Воспринимать это нужно, четко понимая, что мы находимся в состоянии войны. Сегодня 26-й год, а не 22-й. И у нас есть полная карта объектов, ключевых для белорусской экономики, которые нужно будет остановить в первые часы конфликта, если Беларусь захочет узнать, что такое война непосредственно на своей территории", — заявил он.

Он добавил, что сейчас важно внимательно следить за информацией разведки и Генштаба и учитывать, что гибридная эскалация остается одним из элементов нынешнего этапа войны.

Подоляк также заявил, что в Киеве совместные ядерные учения России и Беларуси воспринимают не как подготовку к масштабной наступательной операции, а как элемент психологического давления и попытку держать в напряжении как Украину, так и соседние государства региона.

Он обратил внимание и на другой показательный момент, ведь если верить российским сообщениям, ядерные боеприпасы для Беларуси были доставлены только сейчас, хотя Александр Лукашенко уже давно заявлял, что они якобы находятся на территории страны.

"Они не могут справиться с Украиной конвенционным оружием. Поэтому снова достают тему ядерного оружия и пытаются пугать", – подытожил он.

Для чего РФ пытается втянуть Беларусь в войну – мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что попытки России вовлечь Беларусь в войну против Украины продолжаются уже не первый год и являются частью более широкой стратегии давления на Киев.

Он пояснил, что общая протяженность фронта превышает 3000 километров, из которых примерно 1200 километров приходится на активные боевые действия. Из-за этого Украина вынуждена удерживать военные силы вдоль всей линии, что создает значительную нагрузку на оборонные ресурсы страны.

"У российского командования железобетонная логика: чем больше горячих точек на границе Украины с Россией и Беларусью, тем больше рассеивается внимание нашего Генштаба и наших сил", — указал он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о возможном расширении боевых действий с севера с территории Беларуси. Он подчеркнул, что российский Генштаб сейчас активно планирует операции наступательных действий в этом направлении. Это заявление стало важным сигналом для оценки потенциальной угрозы.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что потенциальные угрозы от наступления из Беларуси могут быть локальными и ограниченными, ведь крупные скопления сил в приграничных лесах быстро будут обнаружены благодаря современным средствам наблюдения. Он подчеркнул, что болота на севере затрудняют крупномасштабное наступление, и акцентировал внимание на возможных разведывательно-диверсионных действиях.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что ядерные учения в Беларуси используются Кремлем для психологического давления на Запад. Он подчеркнул, что Россия стремится посеять страх и закрепить свою роль в регионе, создавая иллюзию готовности к эскалации, хотя реальных масштабных военных действий на этом направлении пока не предвидится.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

