Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

Марина Иваненко
21 мая 2026, 18:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Огородники рассказали, как правильно ухаживать за арбузами и дынями, чтобы плоды не гнили, не были мелкими и выросли сладкими и крупными.
Нужно ли пасынковать арбузы
Нужно ли пасынковать арбузы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Нужно ли пасынковать арбузы
  • Как правильно формировать дыни
  • Какие ошибки портят урожай арбузов и дынь

Летом на огороде много работы, и каждому хочется вырастить большие и сладкие арбузы и дыни. Но нужно ли обрезать на них лишние плети и листья, то есть пасынковать? Здесь у огородников мнения часто расходятся. Подробнее о пасынковании бахчевых расскажет Главред.

НаYouTube-канале "Теплицы Лидии Кононенко" автор видео объясняет, что к арбузам и дыням нужен совершенно разный подход.

видео дня

Нужно ли обрезать арбузы

С арбузами все просто — их лучше не трогать. Автор видео советует вообще ничего не обрезать, особенно если вы посадили современные гибриды. Арбузам нужно много листьев, чтобы вырастить крупные и сочные плоды.

Как вы пасынкуете, формируете арбуз? Это такая сложная организация, что мы их не трогаем вообще. Мы ждем, когда завяжутся арбузы, — говорит блогерша.

Почему арбузы лучше не пасынковать

Растению нужно нарастить зеленую массу

Пока арбуз не нарастит много листьев, плодов не будет. Большое количество зелени помогает растению накапливать силы для формирования урожая.

Арбузы не любят, когда их беспокоят

Если постоянно переворачивать или двигать плети, маленькие завязи и цветы могут легко отпасть из-за повреждений или ветра.

Современные гибриды хорошо плодоносят без обрезки

Арбузы нормально растут как на главном стебле, так и на боковых побегах, поэтому излишнее вмешательство им только вредит.

Видео о том, как правильно ухаживать за бахчевыми, можно посмотреть здесь:

Почему дыни нужно обязательно обрезать

С дынями ситуация совсем другая. Если их не формировать, плети быстро разрастутся по всему огороду, растение начнет болеть, а плоды вырастут мелкими.

Как правильно формировать дыни

  1. На одном кусте оставляйте только 2–3 дыни, а остальные завязи удаляйте.
  2. После каждого плода отсчитайте 5 листьев и прищипните конец плети.
  3. Пустые побеги без плодов также нужно укоротить, оставив примерно по 5 листьев.

Тогда растение не будет тратить силы на лишнюю листву, а все питательные вещества пойдут в плоды. Кроме того, кусты будут лучше проветриваться и меньше гнить.

Что посадить рядом с арбузами и дынями
Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Два важных секрета для хорошего урожая бахчевых

Поливать нужно только под корень

Лучше всего использовать капельный полив. Если вода будет попадать на листья, арбузы и дыни могут быстро заболеть грибковыми болезнями.

Арбузы лучше сажать ближе друг к другу

Тогда плети переплетаются между собой, образуя плотный ковер. Благодаря этому сильный ветер не будет опрокидывать побеги и не повредит молодые плоды.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко"

YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" — это практический украинский блог о тепличном хозяйстве и овощеводстве. Автор делится опытом выращивания томатов, кукурузы и рассады на продажу, выбирает устойчивые к болезням сорта и показывает технические нюансы ухода за теплицами. Контент ориентирован на помощь как новичкам, так и опытным хозяевам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород арбуз интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:22Мир
Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44Аналитика
Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Последние новости

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войну

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

Реклама
18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

Реклама
17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

Реклама
14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

13:56

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожараВидео

13:52

"Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины

13:47

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на КиевВидео

13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять