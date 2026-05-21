Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

Огородники рассказали, как правильно ухаживать за арбузами и дынями, чтобы плоды не гнили, не были мелкими и выросли сладкими и крупными.

Нужно ли пасынковать арбузы

О чем вы узнаете:

Нужно ли пасынковать арбузы

Как правильно формировать дыни

Какие ошибки портят урожай арбузов и дынь

Летом на огороде много работы, и каждому хочется вырастить большие и сладкие арбузы и дыни. Но нужно ли обрезать на них лишние плети и листья, то есть пасынковать? Здесь у огородников мнения часто расходятся. Подробнее о пасынковании бахчевых расскажет Главред.

НаYouTube-канале "Теплицы Лидии Кононенко" автор видео объясняет, что к арбузам и дыням нужен совершенно разный подход.

Нужно ли обрезать арбузы

С арбузами все просто — их лучше не трогать. Автор видео советует вообще ничего не обрезать, особенно если вы посадили современные гибриды. Арбузам нужно много листьев, чтобы вырастить крупные и сочные плоды.

Как вы пасынкуете, формируете арбуз? Это такая сложная организация, что мы их не трогаем вообще. Мы ждем, когда завяжутся арбузы, — говорит блогерша.

Почему арбузы лучше не пасынковать

Растению нужно нарастить зеленую массу

Пока арбуз не нарастит много листьев, плодов не будет. Большое количество зелени помогает растению накапливать силы для формирования урожая.

Арбузы не любят, когда их беспокоят

Если постоянно переворачивать или двигать плети, маленькие завязи и цветы могут легко отпасть из-за повреждений или ветра.

Современные гибриды хорошо плодоносят без обрезки

Арбузы нормально растут как на главном стебле, так и на боковых побегах, поэтому излишнее вмешательство им только вредит.

Почему дыни нужно обязательно обрезать

С дынями ситуация совсем другая. Если их не формировать, плети быстро разрастутся по всему огороду, растение начнет болеть, а плоды вырастут мелкими.

Как правильно формировать дыни

На одном кусте оставляйте только 2–3 дыни, а остальные завязи удаляйте. После каждого плода отсчитайте 5 листьев и прищипните конец плети. Пустые побеги без плодов также нужно укоротить, оставив примерно по 5 листьев.

Тогда растение не будет тратить силы на лишнюю листву, а все питательные вещества пойдут в плоды. Кроме того, кусты будут лучше проветриваться и меньше гнить.

Два важных секрета для хорошего урожая бахчевых

Поливать нужно только под корень

Лучше всего использовать капельный полив. Если вода будет попадать на листья, арбузы и дыни могут быстро заболеть грибковыми болезнями.

Арбузы лучше сажать ближе друг к другу

Тогда плети переплетаются между собой, образуя плотный ковер. Благодаря этому сильный ветер не будет опрокидывать побеги и не повредит молодые плоды.

Об источнике: YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" — это практический украинский блог о тепличном хозяйстве и овощеводстве. Автор делится опытом выращивания томатов, кукурузы и рассады на продажу, выбирает устойчивые к болезням сорта и показывает технические нюансы ухода за теплицами. Контент ориентирован на помощь как новичкам, так и опытным хозяевам.

