Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

Министр рассказал о новых наработках, которые помогут Украине противостоять врагу.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-testiruet-novoe-oruzhie-dlya-otrazheniya-atak-rf-v-chem-ego-osobennost-10766570.html Ссылка скопирована

Украина готовится к отражению массированных атак РФ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, t.me/zedigital

Что сказал Федоров:

Украина создает дешевые ракеты против дронов Shahed

Новые оборонные разработки уже тестируют в реальных условиях

Производство ракет планируют увеличить в 10 раз к зиме

Украина работает над тем, чтобы повысить эффективность сбивания воздушных целей, которыми страна-агрессор Россия атакует Украину. Об этом, как сообщает Укринформ, во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил Минобороны создать дешевые ракеты для перехвата дронов типа Shahed. Федоров заверил, что отдельные решения уже проходят тестирование.

видео дня

"Сейчас мы сосредоточились на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать", — подчеркнул он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

После успешных испытаний Украина планирует расширить производство таких ракет в 10 раз, чтобы к осенне-зимнему периоду иметь необходимый запас. Это позволит усилить защиту критической инфраструктуры вместе с использованием дронов-перехватчиков.

Как изменился процент уничтожения Украиной российских дронов

За последние четыре месяца украинские дроны-перехватчики стали в два раза эффективнее сбивать российские воздушные цели. Однако есть нюанс. Министр отметил, что РФ ежемесячно увеличивает количество запускаемых дронов типа Shahed на 35%.

"Мы продолжаем развивать систему "малой" ПВО, благодаря чему уровень перехвата дронов Shahed значительно улучшился", — прокомментировал ситуацию Федоров.

Почему дроны начали долетать до Закарпатья

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время последних массированных атак стало понятно, что под ударом могут оказаться даже те регионы Украины, которые ранее считались относительно безопасными.

В частности, Shahed впервые за время полномасштабной войны долетел до Закарпатья. Эта атака могла быть своеобразным демонстративным сигналом, ведь Закарпатский регион до этого оставался одним из наименее пострадавших от атак.

Удары РФ дронами по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что СБУ зафиксировала повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модернизированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что 20 мая российская армия массово атаковала Сумскую область дронами. Оккупанты нанесли удар по городу Конотоп. Там несколько человек получили травмы.

Накануне также стало известно, что ночью 20 мая Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. В результате удара дронов без света остались десятки тысяч семей.

Больше новостей:

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред