В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

Атака на Сызрань привела к пожару на НПЗ. Вероятно, горит одна из установок переработки нефти.

Сызранский НПЗ атаковали дроны

В Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар после атаки. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ.

Губернатор Самарской Вячеслав Федорищев подтвердил, что Сызрань атаковали БПЛА. По его словам, два человека погибли.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал фото горящего НПЗ в Сызрани. На кадрах видны столбы черного дыма.

Горит Сызранский НПЗ

Пожар на Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ - что о нем известно

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть".

Штаб-квартира компании расположена в городе Сызрань, Самарской области, пишет Википедия.

В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.

Сызранский НПЗ не в первый раз попадает под удар дронов. Как писал Главред, В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Атаки на российские НПЗ - последние новости

В ночь на 20 маяв районе Кстово Нижегородской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Сколько НПЗ России остановили работу после ударов БпЛА

Крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральных регионах России начали сокращать производство или полностью приостанавливать работу после серии атак беспилотников.

Как сообщает Reuters., за последние две недели под удары попали важнейшие объекты энергетической инфраструктуры РФ. В 2026 году интенсивность атак заметно выросла, а количество НПЗ, ставших целями дронов, с начала года фактически удвоилось.

Во второй половине мая серьезные перебои в работе затронули предприятия, которые обеспечивают как внутренний рынок топлива, так и значительную часть российского экспорта.

По данным источников, Рязанский НПЗ полностью прекратил работу еще 15 мая, а Московский НПЗ остановился 17 мая. Ярославский завод "Ярославнефтеоргсинтез", как утверждается, сейчас функционирует лишь примерно на 25% мощности.

Один из крупнейших российских НПЗ — "Киришинефтеоргсинтез" с производительностью около 20 млн тонн в год — не работает с 5 мая. Также под удары попал "Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью 17 млн тонн, однако его текущее состояние официально не раскрывается.

Общая мощность предприятий, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 млн тонн в год. Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

По оценкам Reuters, в период с января по май около 11% мощностей первичной переработки нефти в РФ простаивали именно из-за атак беспилотников.

Эти предприятия обеспечивали свыше 30% производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране.

При этом часть других заводов, которые могли бы компенсировать дефицит, также работают с ограничениями либо временно остановлены после аналогичных атак.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

