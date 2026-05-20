Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

Алексей Тесля
20 мая 2026, 20:13
В случае существенного ухудшения качества услуг поставки тепла и горячей воды из-за российских атак потребители смогут платить только 20% от стоимости.
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку
Украинцев предупредили о повышении тарифов / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Кому пересчитают платежки за горячую воду и тепло
  • Тарифы на коммунальные услуги растут
  • Вырастет ли тариф на газ для бытовых потребителей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о том, что отдельным категориям граждан могут пересмотреть коммунальные платежки.

Такое заявление глава Кабинета министров Украины сделала в своем Telegram-канале.

Кому пересчитают платежки за горячую воду и тепло

По ее словам, в случае существенного ухудшения качества услуг поставки тепла и горячей воды из-за российских атак потребители смогут платить только 20% от стоимости.

"Правительство уточнило механизм перерасчета за тепло и горячую воду: в случае существенного ухудшения качества услуг из-за российских атак потребители смогут платить только 20% от стоимости услуги. Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно", – написала Свириденко.

Она уточнила, что решение позволит увеличить размер перерасчета с 20% до 80% для потребителей и четко учитывать фактический объем и качество предоставленных услуг.

Отмечается, что перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

"Органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов – для восстановления поврежденной инфраструктуры", – написала премьер.

Изменение платежек: что важно знать

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил, что речь идет о случаях, когда из-за российских атак на критическую инфраструктуру услуги теплоснабжения или горячей воды предоставлялись не в полном объеме, с перерывами или ненадлежащего качества.

В частности, решение правительства дает возможность провести дополнительные перерасчеты для потребителей в Киеве за январь 2026 года после массированных ударов по энергетической инфраструктуре столицы.

В то же время, по его словам, изменения предусматривают возможность для местных властей поддержать коммунальные предприятия, которые работали в условиях чрезвычайных ситуаций и не могли обеспечить надлежащее качество услуг не по своей вине.

Тарифы на коммунальные услуги растут

По данным Государственной службы статистики, в апреле годовая инфляция ускорилась до 8,6%. При этом выросли и тарифы на коммунальные услуги — в среднем почти на 2% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего подорожал вывоз бытовых отходов. За год цена на эту услугу выросла сразу на 6,7%. Также больше придется платить за управление многоквартирными домами — плюс 5%, а содержание и ремонт жилья (квартплата) подорожали на 4,9%.

Заметный рост был и за последний месяц. В период с марта по апрель больше всего прибавил в стоимости именно вывоз мусора — на 2,3%. Содержание и ремонт жилья выросли на 1,2%, а управление домами – на 0,8%.

В то же время, некоторые тарифы пока остались стабильными. Речь идет об электроэнергии, природном газе, водоснабжении и канализации — в апреле их стоимость не изменилась.

Тарифы на газ вырастут: когда и на сколько

В Украине готовят повышение тарифов оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз". Речь идет об услугах по хранению природного газа, его закачке в подземные хранилища и дальнейший отбор. Соответствующие изменения предусматривает проект постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Если документ окончательно примут, новые тарифы на газ начнут действовать с 1 июня 2026 года и будут оставаться в силе до 31 марта 2029 года.

  • Согласно проекту постановления, тариф на хранение природного газа составит 0,45 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС.
  • В то же время стоимость закачки газа в хранилища предлагают установить на уровне 360,02 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС.
  • Такой же тариф могут ввести и на отбор газа — 360,02 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС.

Повышение тарифов: комментарий эксперта

Повышение тарифов на хранение, закачку и отбор газа является закономерным, поскольку расходы оператора газохранилищ за последние годы выросли.

"Есть расходы, которые несет оператор хранилищ: зарплаты людей, инфляционные показатели, стоимость работ, оборудование, электроэнергия для компрессоров. Все это подорожало. Поэтому повышение тарифов является закономерным. Странно, что это сделали в 2026 году, а не с 2024-го", — заявил Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В то же время, по словам эксперта, само повышение не является критическим. Даже после пересмотра тарифов стоимость комплекса услуг по хранению, закачке и отбору газа в Украине остается сравнительно невысокой.

Вырастет ли тариф на газ для бытовых потребителей

Повышение тарифов "Укртрансгаза" потенциально может повлиять на конечную стоимость газа для потребителей, заявил основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

"Повышение тарифов 'Укртрансгаза' фактически повлияет на формирование рыночной стоимости газа, которая в итоге доходит до потребителя — как юридического, так и физического лица. Со временем, когда Украина будет двигаться к выравниванию условно рыночных цен с ценами для бытовых потребителей, как этого хочет Международный валютный фонд и чиновники, любое повышение тарифов может сказаться на платежках", — отметил эксперт по ЖКХ.

Рост коммунальных тарифов: к чему готовиться

По его словам, повышение тарифов "Укртрансгаза" однозначно повлияет на конечную стоимость газа, но не сразу, а со временем. Кроме того, это скажется на большинстве товаров и услуг, в себестоимости которых есть газ.

Последствия повышения тарифов "Укртрансгаза" могут быть шире, чем просто цена газа в платежке. Ведь газ используется в производстве многих товаров и услуг, а также электроэнергии.

"Это повлияет на формирование стоимости электроэнергии, поскольку часть электроэнергии производится с использованием газа, в частности на газовых установках или ТЭЦ. Соответственно, это может потянуть за собой тарифы на тепло, горячую воду и электроэнергию", — добавил Попенко.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

