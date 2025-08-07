Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

Вы узнаете:
- Когда в Украине могут вырасти цены на воду
- Какова причина повышения стоимости
Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.
Он подчеркнул, что тариф на воду в Украине давно не пересматривался и это нужно менять.
По его словам, сейчас водоканалам для подачи воды в дома украинцев нужна электроэнергия, которую они вынуждены покупать по высоким ценам. Из-за этого водокомпании работают в убыток.
Нагорняк добавляет, что еще одной причиной для повышения цен на воду являются устаревшие и изношенные трубы, которые требуют ремонта или замены. Ведь из-за поврежденных труб, компании теряют около 50% воды.
Нардеп подчеркнул, что НКРЭКУ и местные власти должны принять политическое решение, иначе вода в домах просто исчезнет.
"Мне сложно сказать насколько будет повышение. Это вопрос не Верховной Рады, это вопрос не правительства, это непосредственно регулятор должен взять на себя ответственность по этому вопросу", - сказал Нагорняк.
Какая ситуация в Украине с водой
Недавно глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин сообщил, что Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может затронуть многие регионы страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу.
По его словам, наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды.
О персоне: Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
