"Заплатить будет нечем": эксперт предупреждает о космических тарифах на коммуналку

Вы узнаете:
- Когда в Украине повысят цены на коммунальные услуги
- На сколько вырастут тарифы после войны
После окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН отметил, что "рыночные цены - это рост далеко не на 50%".
Он объяснил, что только рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч.
"Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию.
Если электроэнергия подорожает, стоимость содержания домов тоже вырастет - примерно на 20%.
"Наибольшее влияние повышение тарифов на газ окажет на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на "голубое топливо", - сказал Попенко.
Эксперт добавляет, что даже сейчас многим украинцам трудно платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. В случае их значительного повышения ситуация с оплатой может значительно ухудшиться.
Коммунальные услуги в Украине - новости по теме
Как писал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.
Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.
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О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
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