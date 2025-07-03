Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Заплатить будет нечем": эксперт предупреждает о космических тарифах на коммуналку

Марина Фурман
3 июля 2025, 12:24
29
Попенко проанализировал, как могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Украине после войны.
коммунальные услуги
Что будет с ценами на коммунальные услуги после войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине повысят цены на коммунальные услуги
  • На сколько вырастут тарифы после войны

После окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН отметил, что "рыночные цены - это рост далеко не на 50%".

Он объяснил, что только рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч.

видео дня

"Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию.

Если электроэнергия подорожает, стоимость содержания домов тоже вырастет - примерно на 20%.

"Наибольшее влияние повышение тарифов на газ окажет на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на "голубое топливо", - сказал Попенко.

Эксперт добавляет, что даже сейчас многим украинцам трудно платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. В случае их значительного повышения ситуация с оплатой может значительно ухудшиться.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные услуги в Украине - новости по теме

Как писал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Другие новости:

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ коммуналка коммунальные тарифы свет холодная вода горячая вода коммунальне услуги коммунальные платежки новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "вычислили" штаб врага и нанесли мощный удар: уничтожен известный генерал РФ

ВСУ "вычислили" штаб врага и нанесли мощный удар: уничтожен известный генерал РФ

12:22Война
США прекратили поставки некоторых видов оружия Киеву: в Госдепе раскрыли детали

США прекратили поставки некоторых видов оружия Киеву: в Госдепе раскрыли детали

11:27Мир
Жена может получить половину пенсионных выплат мужа: какое условие

Жена может получить половину пенсионных выплат мужа: какое условие

11:23Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси

"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

Карта Deep State онлайн за 3 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:24

Майор ВСУ "сливал" РФ данные об авиации: СБУ разоблачила "крота" в Воздушных силах

12:24

"Заплатить будет нечем": эксперт предупреждает о космических тарифах на коммуналку

12:22

ВСУ "вычислили" штаб врага и нанесли мощный удар: уничтожен известный генерал РФ

12:21

В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

12:14

Где число, которое отличается: надо знать 6767 среди 6768

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
12:05

Китайский гороскоп на завтра 4 июля: Кроликам - проблемы, Свиньям - договариваться

11:46

Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США - Politico

11:39

"Я не хорошая девочка": Алена Шоптенко удивила признанием

11:27

США прекратили поставки некоторых видов оружия Киеву: в Госдепе раскрыли детали

Реклама
11:23

Жена может получить половину пенсионных выплат мужа: какое условие

11:21

Дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка: что удалось уничтожить

11:06

Умерла звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами"

10:51

США пересматривают поставки оружия Украине: СМИ обнародовали истинную причину

10:49

Протесты, потери и переворот: назван год, когда Путин может выйти из войны в Украине

10:19

Рекордная цена: в Украине резко подорожал важный продукт

09:58

Не всегда плохо: 5 знаков зодиака, которые всегда ставят себя на первое место

09:46

"Есть погибшие и раненые": в Полтаве серия взрывов, РФ ударила БпЛА по ТЦКФото

09:26

Взрывы и прилеты в семи районах: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:06

"Теория победы" Путина: в ISW сказали, чем грозит Киеву прекращение помощи США

09:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июля (обновляется)

Реклама
08:41

"Папочка Трамп" продолжает бросать Европу и Украинумнение

08:17

Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

08:16

Карта Deep State онлайн за 3 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:53

Прогремело много взрывов: в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия"

06:49

Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшиеФото

06:33

Эскалация отношений Россия - Азербайджан: разваливается империя, но не Россия.мнение

06:10

Гороскоп для Овнов на семь лет: нестабильность и хаос с финансами закончатсяВидео

05:50

Магнитные бури будут "трусить" страну одна за другой: названы самые опасные дни

05:37

"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской РусиВидео

05:00

Супериллюзия: найдите три скрытых лица в саду за 5 секунд

04:57

"Нужно дождаться": экономист предупредил, что будет с ценами на продукты осенью

04:30

Какие ваши уникальные черты поведения: тест на характер по форме мочки уха

03:32

Обреченные на финансовый успех: в какие дни рождаются истинные миллионеры

03:00

РФ будет продолжать наступление в июле-августе, у врага есть тактические успехи - СнегиревЭксклюзив

02:30

В Сети узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ: что известно

02:06

Взрыв всколыхнул всю Житомирскую область: количество жертв продолжает расти

01:30

"Мы ненавидели друг друга": Шварценеггер раскрыл тайну "войны" со Сталлоне

01:29

Оружие уже было в Польше: что не получит Украина из-за приостановления помощи от США

01:13

"Хлопок" в Харцызске: оккупанты получили "яркий" сюрпризВидео

02 июля, среда
23:55

Не может нормально функционировать: Кейт Миддлтон сделала признание о здоровье

Реклама
23:54

Закроет ли Польша дверь Украине в ЕС: СМИ раскрыли намерения нового президента

23:42

Кто из них мама: дочь Джессики Альбы удивила взрослым видом

22:51

Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями

22:42

Почему американские полицейские касаются задней фары: секрет раскрыт

22:11

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробностиВидео

21:37

Самая полезная ягода для кишечника: кому и сколько ее можно есть

21:30

Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

21:08

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства ОнуфрияВидео

20:43

Секреты предков: как украинцы строили дома, которые выдерживали испытание временемВидео

20:30

Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять