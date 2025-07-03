"Заплатить будет нечем": эксперт предупреждает о космических тарифах на коммуналку

Попенко проанализировал, как могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Украине после войны.

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Что будет с ценами на коммунальные услуги после войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Когда в Украине повысят цены на коммунальные услуги

На сколько вырастут тарифы после войны

После окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН отметил, что "рыночные цены - это рост далеко не на 50%".

Он объяснил, что только рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч.

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"Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию.

Если электроэнергия подорожает, стоимость содержания домов тоже вырастет - примерно на 20%.

"Наибольшее влияние повышение тарифов на газ окажет на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на "голубое топливо", - сказал Попенко.

Эксперт добавляет, что даже сейчас многим украинцам трудно платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. В случае их значительного повышения ситуация с оплатой может значительно ухудшиться.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные услуги в Украине - новости по теме

Как писал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

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О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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