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Рекордная цена: в Украине резко подорожал важный продукт

Алёна Воронина
3 июля 2025, 10:19
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Цена этого продукта почти на 57% дороже, чем год назад, и на 13% больше по сравнению с прошлым месяцем.
Рекордная цена: в Украине резко подорожал важный продукт
В Украине резко подорожал важный продукт/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине резко подорожало сливочное масло
  • Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен
  • Такая цена почти на 57% дороже, чем год назад, и на 13% дороже, чем было в прошлом месяце

Сливочное масло в Украине резко подорожало из-за роста мировых цен на этот продукт.

Средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен. Об этом сообщили в "Ассоциации производителей молока" в своем последнем аналитическом отчете.

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Отмечается, что сливочное масло бренда "Люстдорф" с жирностью 72,5% в упаковке 180 граммов сейчас стоит около 650 гривен за килограмм. То есть за 180 г такого масла придется отдать 117 грн. Аналитики отмечают, что такая цена почти на 57% дороже, чем год назад, и на 13% дороже, чем было в прошлом месяце.

В среднем, масло украинского производства жирностью от 72,5 до 73% продается по цене около 585 гривен за килограмм, что на 39% превышает показатели прошлого года.

В то же время среди отечественных марок самым дорогим является "Глобино Селянське солодковершкове" жирностью 73% в 200-граммовой пачке. Стоимость такого масла составляет около 593 гривны за килограмм. То есть за 180 г нужно будет отдать около 106 грн., а за 200 г - 117 грн.

Импортное сливочное масло "Президент" стоит почти 990 гривен за килограмм, то есть за пачку 200 г нужно будет заплатить 198 грн. Такая цена на 70% дороже, чем украинский аналог.

Эксперты отмечают, что такое повышение цен может быть связано с тем, что сейчас растут мировые котировки на молочную продукцию. В частности, стоимость сливочного масла на европейских биржах в мае 2025 года составляла 7200-7400 евро за тонну. Аналитик "Ассоциации производителей молока" Георгий Кухалейшвили отмечает, что такие показатели являются рекордными - таких рекордных показателей не было с 2017-2018 годов.

В то же время, несмотря на то, что масло дорожает, некоторые другие молочные продукты дешевеют. В частности, наблюдается удешевление молока в упаковке, кефира в тетрапаке и стекле, а также творога и сулугуни. Специалисты отмечают, что такое удешевление может быть вызвано тем, что сейчас наблюдается избыток молока-сырья и накопление нереализованной продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на "синюю жемчужину" упали на 30% - в Украине резко подешевела любимая ягода. Темп падения цен за 3-5 дней составляет 15-30% в зависимости от региона и качества.

Также ранее сообщалось, что самое доступное для украинцев мясо становится роскошью - магазины переписали цены. Цены выросли сразу на несколько разновидностей мяса.

Напомним, экономист предупредил, что будет с ценами на продукты осенью. На повышение и уничтожение цен на продукты в Украине влияет ряд факторов.

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Об источнике: Ассоциация производителей молока

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

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