Цены на 'синюю жемчужину' упали на 30%: в Украине резко подешевела любимая ягода

Темп падения цен за 3-5 дней составляет 15-30% в зависимости от региона и качества.

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Цены на голубику стремительно падают / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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В Украине стремительно падают цены на голубику

По сравнению с концом июня, цены упали в среднем на 20-25%

Темп падения цен за 3-5 дней - от 15 до 30%

На внутреннем рынке Украины быстро снижаются цены на голубику. Дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, в то время как цена на ягоду премиального класса остается относительно высокой. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Как отметили аналитики, сезон сбора голубики в Украине в 2025 году начался с примерно недельным опозданием, что поддержало высокие цены в начале лета. Однако уже в начале июля оптовые цены начали заметно снижаться.

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По данным основных оптовых рынков Украины, 1 июля мелкооптовые партии голубики продавались по таким ценам:

Рынок "Шувар" (Львов): 300-450 грн/кг (6,12-9,18 €/кг);

Рынок "Столичный" (Киев): 300-350 грн/кг (6,12-7,14 €/кг);

Рынок "Початок" (Одесская область): 400-450 грн/кг (8,16-9,18 €/кг).

По сравнению с концом июня 2025 года, снижение цен является значительным и достигает в среднем 20-25%. По данным аналитиков, в Киеве цена упала с 450-500 грн/кг (9,22-10,25 €/кг) до 300-350 грн/кг (6,12-7,14 €/кг), что составляет 28-30% снижения.

В то же время во Львове диапазон цен изменился с 380-450 грн/кг (7,79-9,22 €/кг) до 300-450 грн/кг (6,12-9,18 €/кг). Минимальная цена снизилась на 21%.

В Одессе максимальная цена осталась неизменной (450 грн/кг), однако минимальная упала с 480 грн/кг (9,84 €/кг) до 400 грн/кг (8,16 €/кг), то есть снизилась на 17%.

Таким образом, средний темп снижения цен за 3-5 дней варьируется от 15 до 30% в зависимости от рынка и качества продукции. Аналитики EastFruit прогнозируют, что цены на голубику будут и в дальнейшем быстро падать, чтобы достичь конкурентного уровня для экспорта на рынки Европейского Союза.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, тысячи украинцев ежедневно начинают утро с кофе, но его цена в супермаркетах значительно выросла - за последний месяц упаковка 210 граммов подорожала почти на 30%. Так, в мае пачка Nescafe Gold стоила 434 грн, а по состоянию на конец июня - уже 563,70 грн.

Сыр в Украине относится к дорогим продуктам, и эксперты прогнозируют дальнейший рост цен из-за более дорогого сырья и производства, в частности электроэнергии. В то же время из-за открытого выпаса скота летом цены на молочные продукты могут немного упасть.

Кроме этого, в Украине изменились цены на овощи и фрукты: большинство подешевели, но некоторые - подорожали. Цены на столовую свеклу и лук значительно упали, тогда как ранний картофель и морковь подорожали. Подешевели томаты и огурцы, но вырос ценник на сладкий перец, кабачок и чеснок.

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