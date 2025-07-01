Сюрприз для водителей: цены на бензин и дизель в Украине кардинально изменятся

События на мировом рынке снова повлияли на колебание цен в Украине.

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Насколько меньше придется платить водителям за бензин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили эксперты:

В мире постепенно снижаются цены на нефть

Цены на бензин и дизель должны упасть на 3-4 гривны

После ослабления конфликта на Ближнем Востоке цены на мировом рынке нефти снижаются, что напрямую повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине. Об этом, как пишет РБК-Украина, сообщили эксперты.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказали, что через несколько дней на АЗС для водителей должны появиться более приятные цены.

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"Цена на нефть почти вернулась к докризисным отметкам, поэтому ожидаем постепенного разворота цен (в сторону снижения - Главред)", - сообщил Куюн.

Зато Омельченко указал на важный нюанс. Если цена в течение следующей недели не снизится до прежнего уровня, то есть на 3-4 гривны, это будет означать злоупотребление монопольным положением некоторыми компаниями, работающими на рынке топлива.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что любое снижение или рост цены на нефть сразу же отражается в Украине на потолке цен на бензин.

Недавно, как писал Главред, стало известно, что Украине не грозит топливный кризис летом 2025 года. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полностью исключает такое развитие событий.

Ранее президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук отметил, что вероятность роста цен на топливо на фоне боевых действий между Израилем и Ираном низкая.

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Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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