Неприятный сюрприз для украинских водителей: цены на бензин взлетят мгновенно

Экономист объяснил, с чем связан рост цен на бензин.

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Насколько подорожает бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сказал Устенко:

Цены на бензин напрямую зависят от стоимости нефти

Бензин в Украине подорожает на 10-15%

Цены на бензин в Украине вскоре могут ударить по кошелькам водителей. Ожидается повышение стоимости бензина минимум на 10%. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал экономист Олег Устенко.

По его словам, повышение цен на топливо связано с ростом стоимости нефти. С одной стороны идет уменьшение поставок нефти - соответственно цена должна повышаться. С другой стороны есть в принципе уменьшение спроса на нефть от того, что происходит охлаждение мировой экономики. Соответственно цена будет двигаться в другом направлении.

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На фоне этих изменений Устенко прогнозирует, что нефть подорожает до 90-100 долларов и в такой ситуации цена на продукты нефтепереработки, то есть бензин, в Украине вырастет.

Экономист отметил, что бензин при лучших прогнозах будет стоить на 10-15% дороже. Но нужно учесть, что в его стоимость могут закладывать рисковое увеличение цены нефти.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Ранее Леонид Косянчук заявлял, что прямой связи между ростом цен на топливо в Украине именно с операцией Израиля против Ирана нет. Это может ожидать нас со временем.

Накануне аналитик Александр Сиренко сообщил, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски, ведь из-за эскалации между Ираном и Израилем и угрозы блокирования Ормузского пролива.

Напомним, Главред писал, что в июне не стоит ожидать снижения цен на топливо, ведь на их формирование влияют не только цены на нефть, но и колебания валютного курса, логистика, премии экспортеров и внутренняя экономика АЗС.

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Кто такой Олег Устенко? Олег Устенко - украинский экономист. Советник Президента Украины с 28 мая 2019 по 30 марта 2024 года. Член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Осуществленные им финансово-экономические исследования и разработки сфокусированы на странах с развивающимися рынками. Страны СНГ и Украина представляют его основной интерес, пишет Википедия.

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