Цены на бензин могут подскочить до 65 грн/л: к чему готовиться

Стоимость бензина может резко вырасти - на это влияет один серьезный фактор.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-mogut-podskochit-do-65-grn-l-k-chemu-gotovitsya-10674674.html Ссылка скопирована

Цены на бензин могут подскочить до 65 грн/л/коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

По какой причине цены на бензин в Украине могут вырасти до 65 грн/л

Когда это может произойти

В Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и больше. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски, ведь из-за эскалации между Ираном и Израилем и угрозы блокирования Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, мировые цены на нефть могут вырасти до $80 и выше.

О том, что цены на бензин могут вырасти, рассказал аналитик консалтинговой компании "НафтаРынок" Александр Сиренко, сообщает OBOZ.UA.

видео дня

На фоне такой нестабильности эксперты предупреждают, что может произойти дальнейший рост стоимости нефти в мире и бензина в Украине.

Сиренко отметил, что рынок топлива в Украине очень чувствителен к информационному давлению и изменениям в геополитической среде. Как только появляется новый риск, сразу ценники на АЗС начинают расти.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, при каких условиях цена на нефть может сохраняться на уровне 75-80 долларов за баррель.

"Если брать базовый сценарий, что не будет массированной атаки на суда в Ормузском заливе, конфликт будет продолжаться несколько недель в средней напряженности, такой, как он сейчас примерно есть. И тогда цена может быть на таком уровне - 75-80 долларов плюс-минус несколько процентов (за баррель)", - пояснил эксперт.

Он отметил, что это базовый сценарий. Если же ситуация в регионе обострится, в частности, если Иран начнет военный ответ или заблокирует пролив, цены могут подняться еще выше.

"Цены на бензин в Украине уже растут, хотя инерция еще не дошла до наших нефтепродуктов, но под этим предлогом некоторые сети реагируют и пытаются заработать сверхприбыли", - предупредил Омельченко.

Как менялись цены на бензин А-95 в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, будет ли топливный кризис и рост цен на бензин - эксперт дал прогноз до конца лета. Нынче можно в любое время увеличить объем заказа топлива и достаточно оперативно его получить.

Также ранее сообщалось, что будет с ценами на горючее в июне - названы факторы, влияющие на стоимость. Цены на топливо в Украине могут колебаться, что зависит от курса гривны относительно иностранных валют и ряда других важных факторов, указывает аналитик.

Напомним, на АЗС Украины подскочили цены - стало известно, сколько придется заплатить водителям. Цены на топливо в Украине продолжают расти.

Читайте также:

Кто такой Александр Сиренко? Александр Сиренко - украинский журналист и аналитик, занимающий должность главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок". Специализируется на темах, связанных с рынком нефтепродуктов, автозаправочного ритейла, энергетической политики и топливной аналитики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред