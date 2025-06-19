Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего

Кратко:
- В Украине средняя зарплата выросла до 23 460 гривен
- Быстрее всего зарплаты растут в нескольких сферах
- Из-за дефицита квалифицированных кадров в некоторых регионах предлагают зарплаты около 90 тыс. грн
В Украине в 2025 году выросла средняя зарплата. В частности, за I квартал этого года указанный показатель увеличился на 24,1%.
Средняя заработная плата в нашем государстве выросла до 23 460 гривен. Об этом сообщили в Госстате.
Если до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину средняя зарплата в долларовом эквиваленте составляла около 514 долларов, то сейчас она составляет примерно 564 доллара.
Быстрее всего зарплаты росли в сфере авиационного транспорта (на 51,5%), в сельском хозяйстве (на 46,9%) и строительстве (на 35,3%).
В то же время из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда в ряде регионов Украины предлагают зарплаты примерно 90 тысяч гривен. В частности, особым спросом пользуются фрезеровщики, токари и инженеры.
Зарплаты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, нардеп ответил, будут ли в Украине повышать минимальную зарплату. По словам Богдана Кицака, Международный валютный фонд выступает против повышения "минималки".
Также ранее сообщалось, когда в Украине минимальная зарплата может составить более 12 тысяч гривен. В Кабмине намерены увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году на 688 гривен (до 8 688 грн). Однако профсоюзы это не устраивает - они предложили увеличить минималку до суммы более 12 000 грн.
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