Доллар прыгнул вверх, а евро ослабило позиции: каким будет курс валют 19 июня

Курс евро опустился ниже психологической отметки в 48 гривен.

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Каким будет курс доллара и евро 19 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится курс доллара 19 июня

Какой курс евро установил НБУ на завтра

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на 19 июня, а курс евро наоборот просел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом завтра официальный курс доллара составит 41,6293 гривен, в то время как сегодня, 18 июня, он остается на уровне 41,5255 гривен. Таким образом американская валюта подорожает на 10 копеек.

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В то же время Нацбанк ослабляет евро. 19 июня курс евро будет составлять 47,9028 гривен, хотя сегодня по официальному курсу за 1 евро нужно отдать 48,0159 гривен.

На межбанке 18 июня курс доллара вырос на 14 копеек до 41,67-41,71 гривен по сравнению с закрытием предыдущего дня. А вот на наличном рынке курс доллара просел до 41,75 гривен, что на 10 копеек меньше.

Доллар США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что курс валют в Украине в течение новой рабочей недели останется контролируемым и прогнозируемым. Валютный рынок не будет штормить, а курс американского доллара не прыгнет к новым вершинам.

Ранее стало известно, что в этом году курс евро, по мнению эксперта Сергея Мамедова, будет отражать общие мировые тренды и соотношение на внешних рынках.

Недавно финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что сейчас можно покупать доллары, пока валюта стоит меньше, чем 42 грн/доллар, а вот евро как инвестиция таит риски.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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