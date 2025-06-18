Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

Ключевое:
- Кто из пенсионеров должен вернуть излишне полученные деньги
- Как избежать взыскания до 20% от пенсии ежемесячно
У некоторых пенсионеров в Украине могут потребовать возврата излишне полученных доплат. Речь идет о тех случаях, когда получатели пенсий не сообщили Пенсионный фонд об изменениях в обстоятельствах, которые влияют на их право на определенные надбавки. Об этом информирует Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Возврату подлежат именно те доплаты, которые были начислены за специальный статус, но на момент получения которого пенсионер уже не имел законных оснований.
Среди таких ситуаций:
- когда пенсионер начал работать или зарегистрировался как ФЛП;
- когда произошло увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности;
- если лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, устроилось на работу по той же специальности;
- смена места жительства, что может повлиять на льготы;
- потеря статуса, например, ветерана войны;
- изменение жизненных обстоятельств, влияющих на право на специальную пенсию (например, воспитатель несовершеннолетнего ребенка вышел на работу).
Возврат излишне начисленных сумм может происходить в двух форматах:
- Добровольно - лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- Принудительно - по решению суда.
В случае принудительного взыскания ПФУ ежемесячно будет списывать часть пенсии до полного возврата долга. Однако эта сумма не будет превышать 20% от ежемесячной выплаты.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Как писал Главред, в Украине обновили порядок начисления дополнительных пенсионных выплат. Теперь некоторые пенсионеры получат надбавку со дня рождения в Украине.
Более того, некоторые получат надбавку в 2 тысячи грн. Повышение связано с ростом минимальной заработной платы до 8688 грн.
В то же время Пенсионный фонд Украины назвал две основные причины, по которым украинцам могут прекратить выплату пенсии. Речь идет и о тех, кто проживает за рубежом, и о внутренне перемещенных лицах.
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Что известно о Пенсионном фонде
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
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