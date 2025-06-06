Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

Повышение связано с ростом минимальной заработной платы до 8688 грн.

https://glavred.info/economics/pensii-v-ukraine-znachitelno-vyrastut-kto-poluchit-pribavku-v-2-tysyachi-grn-10671149.html Ссылка скопирована

Что известно о повышении минимальной пенсии до 2564 грн / Коллаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

В 2026 году в Украине ожидается рост максимальной пенсии на 2030 грн и минимальной пенсии на 203 грн

Запланирована индексация пенсий, размер которой будет зависеть от уровня инфляции и роста зарплат за 2025 год

В 2026 году в Украине ожидается повышение пенсионных выплат. Согласно предварительным планам, максимальная пенсия вырастет на 2030 гривен - с нынешних 23 610 грн до 25 640 грн. Запланирована и традиционная ежегодная индексация пенсий, которая будет зависеть от уровня инфляции за 2025 год и изменений в зарплатах, сообщает издание OBOZ.UA.

Минимальная пенсия увеличится с 2361 грн до 2564 грн, а для украинцев в возрасте от 65 лет, которые имеют необходимый трудовой стаж (женщины - от 30 лет, мужчины - от 35), гарантированный размер пенсии вырастет до 3475,2 грн (против 3200 грн в 2025 году).

видео дня

Это соответствует 40% от запланированной минимальной зарплаты, которая должна составлять 8688 грн.

Также возможно увеличение выплат для отдельных категорий граждан, таких как прокуроры и другие лица с особыми условиями пенсионного обеспечения - на те же 2030 грн.

Однако несмотря на такие изменения, эксперты отмечают, что без глубокой реформы пенсионная система будет оставаться источником социальной несправедливости. Для настоящего преобразования нужно пересмотреть принципы начисления пенсий и определить стабильные источники финансирования изменений.

Выплаты пенсий в Украине - что стоит знать

Недавно Главред сообщал, что некоторые украинские пенсионеры получат существенные доплаты к пенсии, размер которых будет зависеть от возраста. Так, граждане старше 70 лет будут иметь дополнительно 300 гривен, те, кому исполнилось 75 лет, получат 456 гривен, а пенсионеры в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на доплату в размере 570 гривен.

В то же время украинские пенсионеры могут столкнуться с тем, что часть их пенсии будет отчисляться. Рассматривается новая законодательная инициатива, которая позволит вычитать до 50% пенсионных выплат на основании судебных решений.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины назвал две основные причины, по которым украинцам могут прекратить выплату пенсии. Это касается как тех, кто проживает за рубежом, так и внутренне перемещенных лиц.

Больше экономических новостей:

Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред