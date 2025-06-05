'Схлопнутся в течение месяцев': эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

Российская экономика продолжает падать, и этот процесс не зависит от колебаний цен на нефть, считает эксперт.

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Экономический коллапс в РФ является движущей силой для конца войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Жданов прогнозирует крах России так:

Отключение от SWIFT и прекращение притока валюты за энергоносители обвалят финансовую систему

Усиление санкций от партнеров Украины и закручивание гаек ускорит процесс уничтожения России

Не исключено, что боевые действия закончатся либо в конце 2025-го, либо в 2026 году. Такое мнение высказал полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте (если только не будет обвала фронта одной из сторон) - война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане", - заявил Жданов в разговоре с Главредом. видео дня

В то же время, по словам Жданова, закручивание гаек ускорило бы процесс.

"Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а вслед за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Усиление санкций просто ускорило бы процесс", - считает он.

Кроме этого, Жданов заметил интересный нюанс - Трамп сгоряча сказал настоящую правду: он бережет Российскую Федерацию и делает все, чтобы она, не дай бог, не развалилась.

Так поступал, по словам эксперта, и Байден. Дело в том, что потерять образ врага для США - это потерять смысл жизни и полностью потерять контроль над Европой, поскольку тогда НАТО станет ненужным.

"Кроме того, мы много говорим о ценах на нефть, но это лишь 30% доходов в российский бюджет. Все остальные доходы - это налоги. И сейчас российская налоговая просто приходит на фирму и говорит, что она должна государству 3 миллиона, а если не заплатит, то они начинают комплексную проверку с блокировкой счетов этой фирмы. Поэтому там сейчас фактически государственный рэкет. Так в России пытаются наполнять доходную часть бюджета", - считает эксперт.

Резюмируя, Олег Жданов подчеркнул. что экономика России рушится, и это не зависит от того, будет ли дальше падать цена на нефть.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Сценарии завершения войны в Украине - что известно

Как писал Главред ранее, у Зеленского раскрыли сценарий конца войны до лета 2026 года. Речь идет об усилении санкционного давления, которое способно за год серьезно подорвать способность России финансировать войну.

В то же время полковник ВСУ Олег Жданов назвал экономический сценарий окончания войны. Он напомнил, что экономика РФ переведена на военные рельсы - нет товаров народного потребления, поэтому зреет социальный бунт.

А вот директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что война в Украине продлится минимум до конца года. Он считает, что Путин не отказался от идеи унизить или развалить НАТО, поэтому РФ накапливает силы для последнего рывка.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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