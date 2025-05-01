Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский

Путин не отказался от идеи унизить или развалить НАТО, РФ накапливает силы для последнего рывка, считает эксперт.

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Россия может нанести удар по НАТО внезапно и не будет ждать 2029-2030 года - Сунгуровский / Коллаж Главред

Россия в очередной раз озвучивает свои требования к "мирному урегулированию" войны в Украине, фактически подрывая позицию администрации Трампа, которая заявляет о приближении к финалу переговоров. Тем временем РФ может готовить новое наступление, причем его целью может стать не только Украина, но и страны ЕС.

В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, почему Трамп стремится заключить сделку с Путиным, почему США не будут спешить выйти из переговоров и чего ждать Украине, если Белый дом не изменит риторику относительно войны.

Накануне глава российского МИД Лавров в очередной раз озвучил ряд требований для так называемого "мирного урегулирования", которые фактически противоречат предложениям администрации Трампа. С какой целью Россия снова озвучивает свои требования, несмотря на то, что переговоры уже якобы на финишной прямой, по крайней мере по словам администрации Трампа?

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Думаю, что Путин просто нащупал слабое место Трампа и хочет окончательно навязать ему свое мнение, мол, он хозяин. На каждое предложение Трампа он отвечает своим - с дополнительными условиями. Мол, да, Дональд, все хорошо, я согласен, но услышь и меня - вот чего я хочу. К сожалению, Трамп к этому прислушивается.

Потому что, например, такие пункты мирного соглашения, как юридическое признание Крыма или признание фактического контроля России над захваченными территориями - это тоже условие Путина. Особенно последние два пункта, которые, как я думаю, устраивают обоих - отмена санкций и восстановление экономических отношений между странами. Ради этого, собственно, все соглашение и готовилось.

Трамп не отбросил свою идею фикс заключить "большую сделку" с "другом Владимиром". Но ведь заключать сделку с лузером - себя не уважать. Большая сделка должна заключаться с большой фигурой. Поэтому он и не хочет поражения Путина. Он хочет удержать его в переговорах, чтобы легитимизировать эту "мирную сделку". Конечно, с другой стороны, Трамп не хочет выглядеть слабаком. Поэтому добавляет в соглашение и неприемлемые для России пункты - например, контроль над Запорожской АЭС должен перейти к США.

И здесь стоит спросить: какая стратегия заложена в идею заключения "большой сделки"? Трампу нужна Россия, из которой можно качать ресурсы и зарабатывать прибыль. Но для этого нужно избавиться от определенных политических рисков со стороны РФ, а значит - нужно держать Россию в "крепких рукавицах".

Таким "крепким хозяином" для него является Путин. Именно поэтому Трамп забрасывает Путина "пряниками" в виде уступок. Но, чтобы выкачивать из РФ ресурсы, Путин должен выполнять все его условия, а здесь уже нужны "кнуты" в виде санкций и других ограничений. Вот такая у него стратегия "великого переговорщика", великого заключателя сделок.

Трамп мечтает на этой сцене сыграть главную роль. Но, не зная ни России, ни Украины, ни Китая, боюсь, что он сломает не только зубы, но и шею на этом поприще. Ведь каждый из этих игроков имеет собственные интересы, которыми никто не желает уступать. И Трамп уже начинает с этим сталкиваться. Потому что и с тарифами все идет не так, как он задумывал.

Когда подводили итоги 100 дней его президентства, то подсчитали, что из 75 обещаний выполнено лишь 6%. Что его ждет дальше? Какая будет реакция общества? Уже подано два иска об импичменте в Конгрессе. Да, он говорит, что это все - фейки, в своей привычной манере. Но рано или поздно дождь все равно капнет на голову. Так что перспективы у Трампа - очень неутешительные. Но проблема в том, что в эту игру он затягивает и других. Вот в чем беда и главная угроза.

Сейчас и европейские партнеры Украины, и сама Украина пытаются мягко удержать Штаты от подобных шагов. Потому что оскорбления Трампа - вы же знаете, что это такое. А почему это делается? Да потому, что на сегодня и Украина, и Европа критически зависят от поставок из Штатов - вооружения, комплектующих, технологий и многих других вещей.

И поэтому это можно рассматривать или как унижение, или как, скажем, тактический ход вроде бы навстречу Трампу. Но на самом деле, если мы не переходим собственные "красные линии", то это - выполнение нашей стратегии.

Трампу нужно постоянно доказывать... хотя, вряд ли он это поймет. Он всегда говорит, что Украина не имеет сильных карт. Но мы должны постоянно напоминать ему, что у Украины есть одна козырная карта, которую не перебьет ни одна другая. Это - несокрушимая воля украинского народа к свободе и независимости. И это доказано историей. В частности, начиная с 2022 года.

Вы упоминали об одном из пунктов - о юридическом признании Крыма. Способны ли Соединенные Штаты в том виде, в котором они есть сейчас, пойти на такой шаг?

Я думаю, что нет. Просто Трамп не дает себе труда хотя бы ознакомиться с законами Соединенных Штатов. Непризнание аннексии Крыма закреплено во многих американских законодательных актах, в том числе в декларации 2018 года о политике непризнания, которую, кстати, он сам и подписал.

И чтобы осуществить юридическое признание Крыма, это должно пройти через Конгресс США. Более того - это вопрос, который касается и Украины. Ведь изменение статуса Крыма требует не только позиции Верховной Рады, но и общеукраинского референдума. Когда это проводить? И я даю 100%, что это не пройдет ни через Верховную Раду, ни через референдум. То есть, фактически, это - невыполнимая миссия. Но Трамп, скажем прямо, часто действует, не понимая полной глубины или правовых последствий своих шагов. У него в голове много "тараканов", и еще больше желающих сыграть на этих "тараканьих гонках", подталкивая его к действиям, выгодным им.

А он, как актер, которому нужно блистать, делает то, что ему кажется эффектным. А что будет дальше - его мало волнует. К сожалению, все это проходит катком по судьбам миллионов людей. И я думаю, что все это в конечном итоге отразится на его политической карьере.

Если говорить о возможном выходе США из переговорного процесса, если не будет достигнут определенный прогресс в урегулировании войны, о чем говорил госсекретарь Рубио, то как вы оцениваете такой сценарий?

Я считаю, что вероятность такого сценария - высокая. Трампу на 100 дней своего президентства не с руки рисковать. Ему не выгодно слишком настаивать на достижении соглашения любой ценой. Сейчас он имеет достаточно оснований, чтобы сказать: "Не только Украина, не только Россия, но еще и Европа не хочет идти навстречу. Если все не готовы, то при чем здесь мы? Выходим. Пусть решают свои дела сами".

Вопрос лишь в том - с чем именно он выйдет? Просто хлопнет дверью и скажет: "Ну вас", или оставит поддержку Украине? А может, сделает крен в сторону России? Это пока - неизвестная составляющая, которая имеет решающее значение. Однако в целом я оцениваю такой вариант как довольно вероятный. Как будет - посмотрим. Не исключаю, что могу и ошибаться.

Гипотетически, какие последствия это будет иметь для нас? Кроме очевидного - полной заморозки помощи со стороны США?

По сути, мы уже некоторое время не получаем значительную часть этой поддержки. И здесь главный вопрос не только в том, что США могут выйти из переговоров, а в том, с чем именно они выйдут. Ведь такой выход может сыграть как в пользу России, так и Украины.

Нужно понимать, что для Трампа эта сделка - лишь один из элементов большой торговли. Он связывает ее не только с войной в Украине, но и с тарифной войной, которую он развязал. И если он увидит, что нет особых уступок не только со стороны Украины, но и со стороны Европы (которая уже, кстати, выступает против определенных его инициатив), ему уже придется смягчить свою позицию.

Как в тарифной политике, так и в отношении политики поддержки НАТО, сотрудничества с ЕС и, соответственно, - отношениях с Украиной. Но что будет с "тараканами" в его голове - предсказать сложно. Один из возможных и благоприятных для нас сценариев заключается в том, что он не откажется от поддержки Украины. В частности, если окажется, что его обида на Путина реальна (хотя лично я в этом сомневаюсь).

Идея "большой сделки с другом Владимиром", кажется, все еще жива для него. Как это сработает - предсказать невозможно. В лучшем случае для нас, хотя бы частичная поддержка будет сохранена. Даже если это не будет в форме ленд-лиза, то хотя бы в виде разрешения на продажу критически важного вооружения - и это уже было бы для нас приемлемым вариантом.

Для Европы также выгодным был бы вариант, в котором США размораживают сроки выполнения заключенных ранее контрактов, например, на поставку F-35. Ведь почему мы не получаем F-16 от Дании, Бельгии и других? Потому что они не получили F-35. То есть здесь двухступенчатое соглашение. И если это произойдет, это будет на пользу Украине.

Трамп до сих пор остается сторонником "большой сделки" с РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Если говорить о санкциях, то после встречи с Зеленским в Ватикане Трамп написал большой пост, в котором также упоминал возможность введения вторичных санкций, банковских ограничений против России. Насколько реально, что он может ввести их в ближайшее время, если сильно обидится на Путина?

Если Путин продолжит "выкобениваться", то Трамп может действительно ввести эти санкции.Как я уже говорил в начале, Трамп рассчитывает, что Путин останется "крепким хозяйственником" России, но будет сговорчивым в выполнении требований США. Если этого не будет, тогда, конечно, санкции неизбежны.

Он не может позволить своему "партнеру" выйти за пределы соглашения, которые он предусматривает. И если Путин не будет подчиняться, то санкции, вероятно, будут введены. Тем более, что в Конгрессе уже второй раз намекают, что такие санкции могут пройти "на ура".

В ближайшее время должно смениться правительство в Германии, где уже длительное время идут разговоры о "таурусах" и другом вооружении, которое Германия может поставить Украине. Как вы считаете, насколько вероятно, что Германия и Европа в целом станет более активной в помощи, если Трамп будет продолжать в том же духе?

Европе уже давно пора проснуться. Она уже становится на рельсы самодостаточности и определенной независимости от Соединенных Штатов, то есть автономности Европы. Об этом говорили уже давно, но выходить из зоны комфорта никому не хочется. А такое выгодное сотрудничество с Соединенными Штатами до сих пор обеспечивало Европе зону комфорта.

Но этот период подходит к концу. Давно было заметно, что США недовольны расходами Европы на собственную оборону, отрицательным дефицитом торговли и другими проблемами. Это не возникло за один день. Я от Европы ожидал более решительных действий, но дело в том, что это демократии, которые сильно зависят от общественных настроений. В Европе работают правые радикалы, большая сеть российской дезинформации и откровенной пропаганды. Третий Интернационал, который был запрещен в 1943-м году, работает до сих пор очень успешно. Поэтому для политических лидеров это не такая простая задача - сразу сказать: "Мы все, отказываемся от США, даем все Украине, все бросаем на оборону, снижаем социальные расходы". Поэтому в таком случае завтра их может не быть у власти. Именно это сдерживает их от решительных шагов.

Согласно плану ReArm Europe, который предусматривает доведение внутреннего оборонзаказа до 50%, то есть закупку не за рубежом, а у собственных стран-производителей ЕС, Европа пытается постепенно отходить от критической зависимости от США. А в этом случае уже они будут принимать решение, поставлять ли Украине вооружение. Но пока они выйдут на предусмотренный планом график, уже и война закончится. Процесс восстановления и наращивания экономических мощностей занимает не один год - это очень сложное и затратное дело. И я удивляюсь, когда говорят, что от принятого плана перевооружения Украине станет легче. Не станет - эти планы будут реализованы за 3-5, а по отдельным единицам техники за 10 лет.

Нам нужно настраиваться на то, что так называемая Датская инициатива, которую мы справедливо хвалим и к которой присоединилось около 9 стран ЕС, сейчас является единственным реальным инструментом для восстановления или наращивания нашей оборонно-промышленной способности. Речь идет о выделении средств на закупку вооружений, произведенных в Украине, нашими отечественными производителями. И это нас полностью устраивает, ведь Министерство обороны сейчас покрывает лишь около 30% потенциала, который на самом деле имеем в собственном ВПК. А это - серьезно. Это действительно стратегическое направление. И такими инициативами нужно активно пользоваться.

Вернусь к "Таурусам". Как вы оцениваете вероятность их передачи уже при новом руководстве Германии?

Это, прежде всего, зависит от внутриполитической ситуации в Германии. Все будет зависеть от общественных настроений. Если Мерц увидит, что правые силы начинают расшатывать коалицию, то он, скорее всего, придержит такое решение. Если же нет - это решение может пройти, и он даже сможет заработать на этом дополнительные рейтинговые баллы.

Представим ситуацию, что Соединенные Штаты все-таки публично заявляют о выходе из переговоров и окончательном прекращении помощи Украине. Какими могут быть последствия для нас? Насколько тяжелой станет ситуация, и без чего мы можем остаться?

В таком случае будет очень тяжело, прежде всего - из-за потери средств противоракетной обороны. Сейчас им, к сожалению, пока нет полноценной замены. Есть определенные сообщения, что в Украине уже ведутся разработки в сфере противоракетной обороны, но это - перспектива не ближайших дней. Такие системы не появятся ни сегодня, ни завтра.

Поэтому некоторое время нам придется выдерживать очень сложную ситуацию. Но это не значит, что надо опускать руки и говорить: "Все пропало", как говорили в известном фильме. Нужно наращивать дипломатические усилия, контакты с отдельными компаниями, чтобы они давили на Трампа. Ведь они на этом не только прибыли - они теряют имидж, рынки.

И даже если это не понятно для самого Трампа, то руководство компаний все это ощущает на себе очень остро. Именно поэтому я считаю, что процесс таки сдвинется с мертвой точки, и мы получим разрешение на продажу Украине соответствующего вооружения. Речь идет не только о ракетах - это и РЭБ, и микрочипы, и полупроводники, и многое другое.

Недавно британский премьер Кир Стармер выступил с заявлением о возможном прекращении огня уже к лету. Мы также видели ряд похожих заявлений из других источников - например, Китай заявляет о стремлении скорейшего разрешения конфликта. Как вы думаете, реально ли в ближайшее время достичь хотя бы устойчивого прекращения огня, не говоря уже о завершении войны?

Я пока не вижу оснований для таких выводов. Это, к сожалению, не зависит от Стармера. Если бы зависело - флаг в руки, и вперед. Но со стороны России я не вижу никаких сигналов об отказе от первоначальных целей. Наоборот - она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки, в частности на северо-восточной границе, напротив Финляндии. И если кто-то думает, что Путин отказался от идеи унизить или развалить НАТО, которое уже находится на пороге своего развала, он глубоко ошибается.

Это серьезные планы. Думаю, что определенное снижение интенсивности ракетных ударов по Украине, вероятно, связано именно с этим.

То есть у Путина накапливают ракеты?

Да, ведь ракеты могут понадобиться и там. Это не обязательно означает открытие "второго фронта" прямо сейчас, но Россия может использовать для этого те войска, которые пока не задействованы в Украине - например, Северный флот или те же северокорейцы подойдут для этого. Также не стоит исключать договоренностей с другими странами.

Поэтому ждать 2029-2030 года, когда, как, прогнозируют западные разведки, Россия восстановит способности, никто не будет - это может произойти раньше. Эти сроки зависят не от РФ, а от того, когда европейские экономики будут способны удовлетворить все потребности обороны.

Однако здесь важно и то, вытянет ли такую нагрузку российская экономика. Да, экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы. Но на что именно будет направлен этот рывок - на Украину или уже на столкновение с НАТО - увидим. Ведь сейчас продолжаются учения в Беларуси, а западная разведка уже сообщает о наращивании группировок на северных и северо-восточных границах РФ.

Сейчас я не могу определить окончательный сценарий дальнейшего развития событий, но похоже на то, что РФ решится на удар или со стороны Беларуси, или в направлении Сувалкского коридора, или же в южном направлении с целью отрезать Украину от западного снабжения. Я считаю, что наиболее вероятным является удар в северном направлении, ведь на юге у России просто не хватит ресурсов.

То есть наращивая силы в Беларуси, создает потенциальную угрозу как для Киева, так и для Польши и стран Балтии?

Конечно.

Когда формируется определенная группировка, то направлений ее возможных действий - множество, почти на 180 градусов. Вопрос лишь в том, куда именно она двинется. Это зависит от того, где Путин "нащупает" слабое место - туда он и пойдет. Что именно это будет - сказать трудно. Это зависит не только от нас, но и от наших западных партнеров.

В Польше уже сейчас активно формируется мощная система, которую они называют "тотальной обороной". То, что мы здесь до сих пор стесняемся называть милитаризацией, у них уже стало реальностью. Это уже произошло в Финляндии, в странах Балтии, в Швеции. В России - тем более и полным ходом. А мы почему-то до сих пор стесняемся называть вещи своими именами.

Милитаризация - это не подготовка к агрессии, а подготовка к отпору агрессии. И нечего этого стесняться. Имея такого соседа - агрессора и террориста - сам бог велел быть готовыми.

Вы упоминали, что некоторые европейские аналитики прогнозируют возможный удар России в 2029-2030 годах. А как вы считаете, какие сроки более реалистичны?

Сложно точно сказать, ведь это зависит от экономических возможностей России. Если она сможет накопить достаточные ресурсы, то способна сконцентрировать все последние силы и нанести удар. Даже ценой огромных экономических потерь. Не говоря уже о народе России, который, как они говорят, все вытерпит. Но нельзя исключать сценарий, что это произойдет внезапно и в ближайшее время.

Учитывая все упомянутые факторы - возможный отказ США от поддержки, усиленную милитаризацию России - насколько длительной может быть война в Украине?

Трудно сказать. Вы, наверное, ожидаете оптимистического прогноза, но пока у меня нет большого оптимизма. По крайней мере до конца этого года война точно не прекратится. А дальше - увидим.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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