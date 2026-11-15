Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

Зачем класть апельсиновые корки возле батареи? Простой домашний трюк поможет освежить воздух и наполнить дом приятным цитрусовым ароматом.

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Зачем опытные хозяйки сохраняют апельсиновые корки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать апельсиновые корки

Как сделать натуральный освежитель воздуха

Где ещё можно использовать апельсиновую цедру в быту

После того как мы съедаем апельсин или выжимаем из него сок, кожура обычно сразу попадает в мусорное ведро. Однако эти ароматные остатки могут стать настоящей находкой для хозяйства. Они содержат эфирные масла, обладают приятным цитрусовым ароматом и могут использоваться для уборки и ухода за домом. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Interia, апельсиновые корки способны не только освежить воздух, но и помочь справиться с некоторыми бытовыми загрязнениями. Для этого не нужно покупать дорогие средства - достаточно знать несколько простых хитростей.

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Почему не стоит выбрасывать апельсиновые корки

Апельсиновая кожура содержит немало полезных природных соединений, в частности эфирные масла, флавоноиды и антиоксиданты. Особенно ценным является вещество лимонен, которое отвечает за характерный цитрусовый аромат и используется в производстве многих бытовых средств.

Благодаря этим свойствам апельсиновую цедру можно использовать для ароматизации помещений и приготовления домашних очищающих смесей.

Кроме того, повторное использование кожуры помогает уменьшить количество пищевых отходов. Вместо того чтобы сразу их выбрасывать, можно найти им практическое применение в быту.

Зачем класть апельсиновые кожуры на батарею

Один из самых простых способов использования апельсиновой цедры - приготовление натурального ароматизатора для дома.

Для этого достаточно разложить свежие апельсиновые кожуры на небольшой тарелке и поставить её рядом с тёплой батареей. Под воздействием тепла эфирные масла будут постепенно испаряться, наполняя комнату приятным цитрусовым ароматом.

Такой способ особенно актуален в холодное время года, когда работает отопление. Запах апельсинов поможет сделать атмосферу в доме уютнее и частично замаскировать неприятные бытовые запахи.

При этом кожуру не стоит класть непосредственно на электрические обогреватели или горячие нагревательные элементы. Также важно регулярно заменять их, чтобы предотвратить появление плесени.

Видео о том, почему не стоит выбрасывать апельсиновую кожуру, можно посмотреть здесь:

Как сделать натуральное чистящее средство из апельсиновых корок

Апельсиновую цедру можно использовать для приготовления домашнего чистящего средства. Для этого понадобятся только кожуры и обычный столовый уксус.

Способ приготовления очень прост:

Положите апельсиновые кожуры в чистую стеклянную банку. Залейте их столовым уксусом так, чтобы жидкость полностью покрывала цедру. Закройте банку и оставьте настаиваться примерно на 7 дней. Процедите полученную жидкость и перелейте её в бутылку с распылителем.

Такое средство можно использовать для очистки некоторых кухонных поверхностей от жира и легких загрязнений. Эфирные масла апельсина придают смеси приятный запах, а уксус помогает растворять минеральный налет.

Однако уксусный раствор не подходит для натурального камня, в частности мрамора и гранита, а также некоторых других чувствительных покрытий. Перед использованием его следует проверить на незаметном участке поверхности. Не следует смешивать такое средство с хлорсодержащими отбеливателями.

Как использовать апельсиновые корки против неприятных запахов

Цитрусовый аромат может быть полезен в местах, где часто скапливаются бытовые запахи. Например, высушенные апельсиновые корки можно положить в небольшой тканевый мешочек и оставить в шкафу или рядом с мусорным ведром.

Они будут постепенно отдавать аромат, помогая поддерживать приятный запах в помещении. В то же время апельсиновая цедра не устраняет причину неприятного запаха, поэтому регулярная уборка по-прежнему необходима.

Иногда апельсиновые корки также рекомендуют использовать для отпугивания моли. Однако надёжных доказательств эффективности такого способа недостаточно, поэтому при наличии вредителей лучше применять проверенные методы борьбы с ними.

Как использовать апельсиновую цедру для ухода за кожей

Апельсиновые корки иногда добавляют в домашние косметические средства. В частности, из высушенной и измельчённой цедры можно приготовить скраб для тела.

Для этого смешивают измельченную кожуру половины апельсина, 2 столовые ложки коричневого сахара и 1 столовую ложку кокосового масла.

Полученную смесь используют для бережного отшелушивания кожи тела. Однако цитрусовая цедра и содержащиеся в ней эфирные масла могут вызывать раздражение или аллергические реакции. Поэтому такой скраб не следует применять на лице, поврежденной или чувствительной коже.

Как правильно хранить апельсиновые корки

Чтобы апельсиновая цедра дольше оставалась пригодной для бытового использования, её можно высушить.

Для этого кожуру нужно тщательно вымыть, нарезать небольшими кусочками и разложить тонким слоем в сухом, хорошо проветриваемом месте.

После полного высыхания их можно пересыпать в герметичную емкость и хранить вдали от влаги.

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