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Как выбрать апельсин, чтобы он был сладким и сочным: простые советы

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 16:31
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Как выбрать сладкий апельсин в магазине? Почему вес важнее цвета и на какие признаки следует обратить внимание, чтобы найти сочный плод.
Как выбрать сладкие апельсины
Как выбрать сладкие апельсины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему цвет апельсина не определяет его спелость
  • Как найти сочный плод за несколько секунд
  • Как правильно хранить апельсины дома
  • Почему цвет апельсина может вводить в заблуждение

Зеленая кожура не всегда означает, что апельсин незрелый. В теплом климате спелые плоды могут оставаться зелеными, а в магазинах для придания им привычного оранжевого оттенка используют этиленовый газ. Этот процесс называют дегринингом - удалением зеленой окраски кожуры. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет венгерское издание Kertészkedj.hu, такая обработка влияет лишь на внешний вид фрукта, но не изменяет вкус мякоти. Поэтому яркий цвет не гарантирует сладости, а зеленоватые участки не обязательно свидетельствуют о плохом качестве.

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Интересный пример - апельсины сорта "Валенсия". Плоды, которые долго остаются на дереве, летом могут вновь приобретать зеленоватый оттенок из-за возвращения хлорофилла в кожуру. При этом они остаются качественными, сладкими и сочными.

Почему апельсины не становятся слаще после сбора

В отличие от некоторых других фруктов, апельсины не продолжают созревать после того, как их сорвали с дерева. Они относятся к неклиматическим плодам, поэтому после сбора в них не происходит дальнейшего созревания мякоти под воздействием этилена.

Это означает, что купленный в магазине кисленький апельсин вряд ли станет слаще, если несколько дней полежит в фруктовой вазе. Изменение цвета кожуры также не свидетельствует об улучшении вкусовых качеств.

Поэтому важно правильно выбрать плоды ещё при покупке.

Как выбрать сочный апельсин: три простых проверки

Специалисты Калифорнийского университета (UC ANR) советуют обращать внимание на твёрдость, вес и состояние кожуры. Эти признаки помогают оценить качество фруктов гораздо лучше, чем их цвет.

  • 1. Сравните вес. Возьмите два апельсина примерно одинакового размера. Более тяжёлый из них, скорее всего, содержит больше сока.
  • 2. Осмотрите кожуру. Лучше выбирать плоды с мелкозернистой поверхностью без заметных повреждений, потертостей и порезов.
  • 3. Проверьте упругость. Апельсин должен быть твёрдым, без мягких участков. Повреждённые или слишком мягкие плоды быстрее портятся.

При выращивании садоводы также ориентируются на вкус. Собирать апельсины рекомендуют, когда кожура как минимум на четверть приобретает желтовато-оранжевый оттенок. Однако окончательно определить сладость помогает именно дегустация.

Видео о том, как выбрать вкусный и сладкий апельсин, можно посмотреть здесь:

Сорт, сезон и хранение также имеют значение

Пупочные апельсины получили своё название из-за небольшого выроста на конце плода, напоминающего пупок. Это особенность сорта, а не показатель сладости.

Такие апельсины не имеют семян, легко очищаются от кожуры и лучше всего подходят для употребления в свежем виде. Для приготовления сока они менее пригодны, поскольку напиток может иметь легкий горьковатый привкус.

Иногда можно встретить утверждение, что плоды с меньшим пупком слаще. Однако убедительных профессиональных доказательств этого нет. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на вес и состояние кожуры.

Важно учитывать и сезонность. Пупочные апельсины обычно ассоциируются с зимним сезоном, тогда как сорт "Валенсия" становится особенно актуальным позже, когда сезон пупочных плодов заканчивается.

Правильное хранение поможет дольше наслаждаться купленными фруктами. По данным UC ANR, коммерческие апельсины могут храниться в холодильнике от трёх до восьми недель. При этом плоды с повреждённой кожурой следует употреблять в первую очередь, поскольку они быстрее портятся.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домохозяек, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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