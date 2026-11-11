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Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

Дарья Пшеничник
11 ноября 2026, 16:39
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На востоке ожидаются сильные порывы ветра, а в Карпатах в пятницу температура опустится ниже нуля.
Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C
Прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Где в Украине 12 ноября выпадет мокрый снег
  • Какая будет температура в Киеве до конца недели
  • Где 13 ноября потеплеет до +20 °C

В четверг, 12 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, а в Закарпатье и Прикарпатье возможен мокрый снег. Уже на следующий день погода резко изменится: на юге и местами в центре воздух прогреется до +20°C.

Укргидрометцентр объясняет, какие процессы будут определять погоду в четверг.

"Синоптическую ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, которые приведут к облачному небу и дождям различной интенсивности в большинстве областей", - уточнили синоптики.

Ночью умеренные осадки прогнозируются на западе и востоке страны, а в Закарпатье и Прикарпатье - небольшой мокрый снег. В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами будет стоять туман. Днем дожди пройдут по всей территории, кроме северо-запада и северо-востока. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях осадки местами будут значительными.

Преобладать будет южный и юго-восточный ветер, 5–10 м/с. Для восточных областей синоптики объявили I уровень опасности (желтый): ночью там возможны порывы до 15–20 м/с. Южные воздушные потоки будут приносить теплый и влажный воздух, поэтому морозов почти не будет.

Ночью по стране ожидается от +3 °C до -3 °C, на крайнем юге - +3…+8 °C. Днем температура составит +3…+8 °C, на крайнем юге - +8…+13 °C.

Потепление до +20 °C и непогода в Карпатах

В пятницу, 13 ноября, в большинстве областей прогнозируются умеренные дожди, на юге и востоке - значительные. Ночью температура будет держаться в пределах +1...+8°C.

Днем по Украине, за исключением запада, потеплеет до +8...+14 °C. На юге и местами в центральных областях столбики термометров поднимутся до +15...+20 °C.

Зато в Закарпатье и Прикарпатье погода ухудшится. Там ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывы ветра до 15–20 м/с, а температура снизится от +10°C до -3°C.

Погода в Киеве

В столице и области 12 ноября будет облачно: ночью без осадков, днем пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Ночью в Киеве прогнозируют +1...+3 °С, по области - от 0 до +5 °С. Днем в городе около +5 °С, в регионе - от +3 до +8 °С.

13 ноября станет теплее и в Киеве: днем воздух прогреется в среднем до +11 °С. Ночью в столице будет около +4 °С, после чего температура снова начнет снижаться.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в ближайшие дни изменится: 11 ноября в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег, а уже в пятницу температура воздуха местами поднимется до +19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно тёплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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