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Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 16:55
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Наполнитель для кошачьего туалета может помочь автомобилю выбраться из снега. Узнайте, какой материал выбрать и как правильно его использовать.
Кошачий наполнитель в машине
Кошачий наполнитель в машине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем возить кошачий наполнитель в багажнике
  • Какой его вид поможет на скользкой дороге
  • Как использовать наполнитель против влаги в салоне

Зимой автомобиль может застрять на заснеженной или обледенелой дороге даже во время обычной поездки. Поэтому Американская автомобильная ассоциация (AAA) рекомендует заранее подготовить аварийный набор. В него входят скребок для льда, одеяло, аптечка и другие необходимые вещи. Среди дополнительных средств также упоминают песок, соль или кошачий наполнитель. Главред расскажет об этом подробнее.

Как объясняет венгерское издание Kertészkedj.hu, такой материал может помочь автомобилю выбраться из снежной ловушки. Его гранулы создают шероховатую поверхность под колесами, благодаря чему шины получают лучшее сцепление с дорогой.

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Это не просто популярный интернет-трюк. Сайт с рекомендациями по безопасности Университета штата Айова также советует иметь в зимнем автомобильном наборе небольшой запас кошачьего наполнителя или песка.

Какой наполнитель для кошачьего туалета подходит для скользкой дороги

Не каждый вид наполнителя одинаково эффективен. Для улучшения сцепления колес с поверхностью специалисты советуют выбирать вариант, который не образует комков.

Наполнитель, который слипается под воздействием влаги, может превратиться в плотную массу под колесами. Вместо шероховатой поверхности будет образовываться скользкий слой, который не поможет автомобилю тронуться с места.

Зато неслипающийся глиняный наполнитель состоит из отдельных гранул. Они создают дополнительное трение между шинами и поверхностью дороги. В то же время этот способ имеет ограниченную эффективность: если колесо продолжает быстро вращаться, гранулы могут рассыпаться или смешаться с мокрым снегом.

Силикагелевый наполнитель лучше использовать для поглощения влаги, а не для улучшения сцепления на льду. Для последнего больше подходят неслипающаяся глина или обычный песок.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Как наполнитель для кошачьего туалета помогает бороться с запотеванием стекол

Еще один необычный способ использования этого материала связан с повышенной влажностью в салоне автомобиля. Зимой из-за перепада температур на стеклах часто образуется конденсат, который ухудшает видимость.

Для борьбы с влагой можно насыпать свежий кошачий наполнитель в старый чулок или плотный тканевый мешочек. Такой мешочек кладут на приборную панель или заднюю полку автомобиля. Наполнитель постепенно поглощает часть влаги из воздуха.

Подобный совет распространяла компания по автомобильному лизингу, а также упоминала о силикагелевых пакетиках как об альтернативном средстве для снижения влажности.

Как правильно использовать наполнитель зимой

Чтобы это средство не создавало дополнительных проблем, стоит соблюдать несколько простых правил.

  • Надежно закрепите пакет в багажнике. При резком торможении незакрепленный груз может смещаться и представлять опасность.
  • Разсыпьте гранулы возле ведущих колес. Материал нужно насыпать перед колесами и за ними, чтобы шины могли получить лучшее сцепление.
  • Не нажимайте резко на газ. Быстро вращающиеся колеса будут разбрасывать наполнитель и могут еще глубже увязнуть в снегу.
  • Защитите материал от влаги. Храните его в герметичном пакете или пластиковом контейнере, чтобы гранулы оставались сухими.
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика / Главред

Наполнитель для кошачьих туалетов не заменяет зимние шины, противоскользящие цепи или специальные средства для безопасного движения. Однако небольшой запас несклеивающегося материала в багажнике может стать полезным дополнением к зимнему аварийному набору.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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