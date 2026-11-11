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Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки

Юрий Берендий
11 ноября 2026, 16:15
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Какие препараты нельзя смешивать при осенней обработке сада, в какой последовательности их применять и сколько времени нужно выждать, - советы агронома
Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки
Чем обработать плодовые деревья осенью - какие препараты нельзя смешивать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Чем обработать плодовые деревья осенью
  • Как защитить деревья от болезней и вредителей
  • Какие препараты нельзя смешивать

После опадения листьев плодовые деревья нуждаются в радикальной обработке от болезней и вредителей. Однако неправильное смешивание препаратов может снизить эффективность защиты сада и привести к лишним затратам. Агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь рассказал, какие средства нельзя сочетать, сколько времени выдерживать между обработками и в какой последовательности готовить баковую смесь. Чем правильно обработать деревья осенью и каких ошибок следует избегать - выяснял Главред.

Когда проводить осеннюю обработку деревьев после опадения листьев

Резкое похолодание ускоряет завершение листопада, после чего можно приступать к сезонным работам в саду. Агроном подчеркивает важность правильного подбора средств, ведь не все препараты подходят для одновременного использования.

видео дня

"У нас сейчас наступило резкое похолодание, а значит, с всех деревьев опадут листья. И вам обязательно нужно провести в саду искореняющую обработку от болезней и вредителей. Но главное - помните: не все препараты можно смешивать", - отметил Игорь.

Какие препараты нельзя смешивать для обработки сада

Особое внимание при приготовлении растворов нужно уделять совместимости средств. В частности, агроном предостерегает от неправильного сочетания железного купороса, медных препаратов и средств на основе минеральных масел.

"Железный купорос, который мы все так любим, нельзя смешивать с масляными эмульсиями, а также с препаратами, дающими щелочную реакцию. Если говорить о медном купоросе или бордоской смеси, их почти ни с чем нельзя смешивать - ни с какими фунгицидами и инсектицидами, особенно с теми, которые чувствительны к щелочной реакции", - предупредил агроном.

Смотрите видео о том, когда и чем проводить искореняющую обработку сада:

Отдельные ограничения касаются препаратов на основе минеральных масел. Их не рекомендуют сочетать с серосодержащими средствами и препаратами меди, если производитель не подтвердил совместимость.

"То есть смешивать мы можем далеко не всё и не всегда", - подчеркнул Игорь.

Почему неправильное смешивание препаратов приводит к лишним расходам

Несовместимость средств может сказаться не только на результате обработки, но и на бюджете садовода. Агроном привел пример, когда желание сэкономить на одном из препаратов приводит к потере денег из-за неправильно приготовленного раствора.

"Вы купили препарат в виде масляной эмульсии, потратили не менее 100 гривен, ведь они сейчас очень дорогие, а потом захотите добавить туда фунгициды. Ну, решили сэкономить, купить самый дешевый вариант - железный купорос. Неправильно смешали, и в итоге потеряли 160 гривен на каждые 10 литров рабочего раствора, а результата не получили", - отметил специалист.

Чем обработать деревья одновременно от болезней и вредителей

Если садовод не уверен в совместимости нескольких средств, можно воспользоваться препаратом комплексного действия. По словам агронома, такой вариант позволяет провести одну обработку вместо использования нескольких отдельных средств.

В качестве примера Игорь привел средство комплексного действия, которое, по его словам, применяют одновременно против болезней и вредителей. Он также обратил внимание на его стоимость и низкую токсичность.

"В чём его преимущество? Он стоит очень недорого. Одна обработка обходится примерно в 70 гривен. И она одновременно действует и против болезней, и против вредителей. К тому же он обладает низкой токсичностью", - рассказал агроном.

Для приготовления рабочего раствора Игорь рекомендует использовать примерно 100–120 мл средства на 10 литров воды.

В какой последовательности обрабатывать деревья различными препаратами

Если для защиты сада используют несколько средств по отдельности, важно учитывать не только их совместимость, но и порядок нанесения. В частности, агроном обращает внимание на сочетание контактных фунгицидов и масляных эмульсий.

"Если сначала обработать масляной эмульсией, а затем контактным фунгицидом, обработка будет очень неэффективной. Сначала мы обрабатываем контактным фунгицидом, а уже потом наносим эмульсию, потому что она покрывает пленкой все растение", - пояснил Игорь.

Между отдельными процедурами также необходимо выдерживать временной интервал. Агроном отмечает, что, по общему правилу, следующую обработку лучше проводить после завершения периода активного действия предыдущего препарата.

"Если очень сильно обобщить, период активного действия препарата составляет неделю-полторы. То есть лучше подождать неделю-полторы, а затем проводить следующую обработку", - посоветовал специалист.

Как правильно смешивать препараты в баковой смеси

При приготовлении комбинированного раствора необходимо соблюдать определенную последовательность добавления компонентов. По рекомендации агронома, сначала используют сухие средства, затем обычные жидкие препараты, а масляные эмульсии добавляют последними.

"Что касается смешивания, то здесь нужно быть очень внимательным: если мы хотим смешивать в одной баковой смеси сыпучие, жидкие и масляные препараты, существует четкая последовательность, как это правильно делать, чтобы не нанести вред. Прежде всего добавляем все сухие и сыпучие препараты, то есть те, которые находятся в твердом состоянии", - отметил Игорь.

После добавления каждого компонента смесь необходимо тщательно перемешивать. Сухие средства должны полностью раствориться в воде, прежде чем в неё будут добавляться следующие препараты.

"Далее добавляем жидкие препараты, но не масляные и не те, что изготовлены на основе минеральных масел. И только в последнюю очередь добавляем препараты на основе масел и масляных эмульсий", - рассказал агроном.

После добавления всех компонентов смесь необходимо еще раз тщательно перемешать, довести водой до нужного объема и сразу использовать.

Что делать с опавшими листьями
Что делать с опавшей листвой / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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