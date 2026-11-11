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Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 13:45
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Президент объяснил, зачем Европе своя замена Patriot: ракет-перехватчиков в мире не хватает, а цены на них выросли в несколько раз.
Украина готовится испытать систему 'Фрейя': Зеленский назвал сроки
Когда испытают первую европейскую систему против баллистики / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

Главное из заявления:

  • Испытания первой европейской системы ПВО ожидают зимой
  • Ракет для Patriot не хватает даже самим США
  • Цены на ПВО из-за войн выросли в несколько раз

Президент Владимир Зеленский надеется, что первую европейскую антибаллистическую систему испытают уже этой зимой. Речь идет о проекте антибаллистической системы FREYJA ("Фрейя"), который Украина развивает вместе с европейскими партнерами как более дешевую альтернативу Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава государства поблагодарил Данию за ряд новых проектов, которые касаются безопасности как Украины, так и Европы.

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Отдельно Зеленский остановился на совместной работе над противоракетным щитом и роли датской промышленности.

"Фрейя" - мы стараемся сосредоточиться на антибаллистической системе. Мы не можем работать над этим проектом самостоятельно. Мы очень благодарны датской промышленности и другим партнерам. И я надеюсь, что зимой мы будем тестировать новую антибаллистическую, первую европейскую антибаллистическую систему. И надеюсь, что мы получим определенный результат. Это необходимо для всех нас", - подчеркнул Зеленский.

Почему Европе нужна своя замена Patriot

На вопрос, насколько важен успех проекта как альтернативы Patriot, президент ответил, что в мире наблюдается большой дефицит ракет-перехватчиков. По его словам, промышленность США не производит их в достаточном количестве даже для собственных нужд и стран Ближнего Востока, тогда как страна-агрессор РФ продолжает ракетные удары по Украине.

"И жаль, что в Европе наблюдается большой дефицит противоракетных систем и противоракетных ракет", - сказал президент.

Еще одна проблема - стоимость таких систем, которая, по словам главы государства, резко выросла.

"Цена очень высокая. Из-за войн в мире цена выросла в несколько раз", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Франция работает над антибаллистической версией комплекса SAMP/T.

"Мы желаем им удачи. Это будет полезно. Но у Европы сейчас нет мощной и недорогой противоракетной системы, которая будет работать на 100%", - подчеркнул президент.

При этом Украина, по словам Зеленского, благодаря опыту войны понимает, как должна работать такая система.

"Я надеюсь, что у нас будет такое единство, что мы создадим „Фрейю"", - добавил он.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

Что известно о системе FREYJA

Антибаллистическая коалиция для работы над проектом была создана 13 июля в Париже. В нее вошли Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Испания, а над щитом работают компании Fire Point, Thales, Hensoldt, Diehl Defence, Saab, Kongsberg, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus и другие.

Прототип системы Украина рассчитывает получить в первой половине 2027 года. Как сообщало агентство Reuters, курирующий проект заместитель секретаря СНБО Давид Алоян говорил, что это будет прототип, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты.

Ранее Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба Украине нужно около 100 таких систем.

Хватит ли Украине ПВО, чтобы пережить зиму?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что одной лишь финансовой помощи Европы для защиты неба недостаточно.

"Деньги - это хорошо, но ассигнациями ракеты и дроны не собьешь. Нам нужна значительно более серьезная помощь, к которой Европа пока не готова", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Гончар обратил внимание, что ресурсы России для ракетных и дроновых атак тоже имеют предел.

"Ее запасы ракет и дронов не безграничны. Да, производство увеличилось, но возможности все равно ограничены", - пояснил он.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии Радио Свобода рассказал о надеждах европейских партнеров на проект FREYJA.

"Они очень надеются, что этот проект будет успешно развиваться", - сказал Кубилюс.

По его словам, успех системы важен не только для Киева.

"Это стало бы очень большой помощью не только для Украины", - отметил еврокомиссар.

Система FREYJA - новости

Как сообщал Главред, Украина и европейские партнеры с лета работают над общим щитом от баллистических ракет. 13 июля десять государств объявили о запуске коалиции противобаллистической обороны во главе с Францией и Украиной. Коалиция открыта для присоединения других стран.

Острота проблемы стала очевидной после массированных атак оккупантов. В Офисе президента сообщали, что в ночь на 1 августа из 27 баллистических ракет удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из-за нехватки ракет для Patriot. А 6 июля целей достигли все 29 баллистических ракет, выпущенных РФ.

Нехватка перехватчиков остается ключевой проблемой украинской ПВО. В интервью CNN Зеленский заявил, что Украине нужно 5% имеющихся у США ракет PAC-3, чтобы пережить зиму. По его словам, в этом году перехватчиков в 2,5 раза меньше, чем в 2025-м.

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О проекте: FREYJA

FREYJA - инициированный Украиной проект общеевропейской системы противоракетной и противобаллистической обороны, создаваемый в партнерстве с европейскими государствами и оборонными компаниями как более доступная и массовая альтернатива американским комплексам Patriot.

Основой будущей системы является украинская ракета-перехватчик FP-7.x, которую разрабатывает украинская оборонная компания Fire Point. Проект предусматривает интеграцию украинской ракеты с европейскими технологиями, в частности немецкими радиолокационными системами и норвежскими технологиями наведения.

Цель: Перехват вражеских баллистических и гиперзвуковых ракет (включая "Искандер", "Кинжал" и "Циркон") с помощью принципа кинетического удара (hit-to-kill).

Целевая стоимость одной ракеты - около 700 000 долларов.

Техническая интеграция и испытания отдельных компонентов ведутся активно, первые практические тесты системы запланированы на конец 2026 года.

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