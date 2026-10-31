Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

Партнеры в мире имеют на складах достаточно запасов перехватчиков PAC-3, рассказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал передачу ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

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Поставки ракет могут начаться только через несколько лет

Зеленский просит предоставить перехватчики в счет будущих поставок

Президент Владимир Зеленский назвал сильным решением Госдепа США сообщение о том, что Украина сможет купить перехватчики для Patriot.

"Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3", - написал он.

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При этом глава государства напомнил о том, что Соединенные Штаты, европейские партнеры и другие партнеры в мире имеют на складах достаточно запасов перехватчиков PAC-3.

"Предоставление их Украине именно сейчас, зимой 2026–2027 годов, и затем восстановление арсеналов партнеров уже следующими годами благодаря этому законтрактованному и оплаченному Украиной и партнерами производству – это был бы правильный путь, и это вполне реально", - уверен он.

Зеленский добавил, что Украина просит принять решения, которые могут "гарантировать защиту жизни не послезавтра или когда-нибудь позже, а именно тогда, когда есть угроза, – когда Россия убивает и разрушает".

Передача ракет Patriot Украине: СМИ узнали детали

Передача Украине 500 ракет PAC-3 MSE для Patriot на 2,1 млрд долларов ожидается не ранее чем после 2030 года, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что договоренности о совместном производстве ракет в Украине тоже нет: "Пентагон пока будет проводить "дальнейшее рассмотрение" вопроса предоставления Киеву лицензии на их производство".

/ Главред

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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