Как почистить памятник от грязи и воска: простые способы без вреда для камня

Гранит, мрамор и песчаник требуют использования разных средств, а некоторые бытовые уловки могут безвозвратно испортить поверхность камня.

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Чем можно мыть памятник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как удалить воск со свечей и не поцарапать камень

Чем чистить гранит, мрамор, песчаник

Чтобы привести памятник в порядок, не нужно много ведер, воды и щеток. В частности, многие люди трут камень, пока он не заблестит ярко, но это самая большая ошибка.

Главред решил разобраться, как легко и быстро привести могилу в порядок.

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Чем не стоит мыть надгробие

Горячая вода, грубая губка и уксус могут оставить на надгробии след, который уже невозможно удалить. Чаще всего камень повреждают именно во время уборки на кладбищах, пишет Kertvаr.

Первый шаг: выяснить, из какого материала изготовлен памятник. Только после этого стоит подбирать средства и инструменты.

Перед мытьем следует убрать листья и мусор, а также заглянуть под вазоны и вазы. Там скапливаются грязь и влага, из-за которых камень со временем может изменить цвет или потрескаться.

Как удалить воск с надгробия

Самая распространенная проблема - следы воска и парафина от прошлогодних свечей. Горячая вода здесь только навредит, ведь воск расплавится и растечется по всей плите.

Поэтому сначала стоит соскрести его старой пластиковой карточкой, так как она не царапает поверхность. Затем камень моют тёплой водой.

Также можно использовать обойный нож. Однако лезвие нужно держать под углом, а не перпендикулярно камню, иначе поверхность легко повредить.

Как правильно мыть каждый камень

Гранит - самый распространенный и прочный материал для памятников. Для него достаточно средства для мытья посуды или окон и тряпки. После этого поверхность промывают чистой водой и вытирают мягкой микрофиброй.

Мрамор, особенно белый каррарский, гораздо более требователен: грубая губка или щетка оставляют на нём царапины. Для него подойдут тёплая вода, салфетка из микрофибры и немного средства с нейтральным pH.

Песчаник пористый и впитывает всё, поэтому с годами может зазеленеть или даже почернеть. Его следует чистить только тёплой водой и мягкой щёткой, без моющих средств, уксуса или отбеливателя.

Терраццо - искусственный камень, отлитый из измельченного камня и связующего вещества. Из него раньше изготавливали немало памятников. Его можно чистить мыльной водой или пастой из пищевой соды.

Чем не следует чистить надгробие

Уксус, любимое средство бытовых лайфхаков, на кладбище следует применять с осторожностью. На мраморе и песчанике он может вступить в реакцию с поверхностью и навсегда сделать её матовой.

Как легко удалить парафин или воск с поверхностей – видео:

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