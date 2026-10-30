Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

Кратко:
- 31 октября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения
- Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей с 06:00 до 23:59
- Для промышленности введут графики ограничения мощности
В субботу, 31 октября, в некоторых областях Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".
В энергокомпании подчеркивают, что эти меры являются вынужденными. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Будут действовать следующие меры по ограничению потребления:
- • 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)
Графики могут измениться
Окончательная конфигурация ограничений будет зависеть от обстановки безопасности в течение суток. Поэтому планировать день, опираясь на вчерашнюю информацию, может быть рискованно.
"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - предупреждают в "Укрэнерго".
Призыв к экономии
Отдельное просьбу оператор обращает к украинцам на те часы, когда электроснабжение будет восстанавливаться в домах. От этого зависит, насколько стабильно сеть выдержит нагрузку.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно!" – призвали в "Укрэнерго".
В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением
Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.
В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.
Отключения света в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 23 октября Министерство энергетики сообщило, что в результате атак более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения. Представители компании ДТЭК сообщили об остановке ТЭС ДТЭК.
29 октября НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении графиков ограничений потребления электроэнергии в некоторых областях. По данным компании, ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 с объемом от 1,5 до 2,5 очередей для всех категорий потребителей.
Накануне ДТЭК в своём сообщении подтвердил введение экстренных отключений в отдельных районах столицы. Компания подчеркнула, что в условиях экстренных отключений обычные графики отключений не действуют.
Вас может заинтересовать:
- Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября
- Свет будут отключать почти весь день: какие графики будут действовать 30 октября
- Когда в Киеве включат отопление: названа дата начала подачи тепла в дома
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред