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Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

Дарья Пшеничник
30 октября 2026, 18:50обновлено 30 октября, 20:30
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Вынужденные меры связаны с последствиями массированных российских ударов по энергообъектам.
Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября
Графики отключений света 31 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific, pixabay

Кратко:

видео дня
  • 31 октября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения
  • Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей с 06:00 до 23:59
  • Для промышленности введут графики ограничения мощности

В субботу, 31 октября, в некоторых областях Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

В энергокомпании подчеркивают, что эти меры являются вынужденными. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Будут действовать следующие меры по ограничению потребления:

  • • 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
  • • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)

Графики могут измениться

Окончательная конфигурация ограничений будет зависеть от обстановки безопасности в течение суток. Поэтому планировать день, опираясь на вчерашнюю информацию, может быть рискованно.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - предупреждают в "Укрэнерго".

Призыв к экономии

Отдельное просьбу оператор обращает к украинцам на те часы, когда электроснабжение будет восстанавливаться в домах. От этого зависит, насколько стабильно сеть выдержит нагрузку.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно!" – призвали в "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 23 октября Министерство энергетики сообщило, что в результате атак более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения. Представители компании ДТЭК сообщили об остановке ТЭС ДТЭК.

29 октября НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении графиков ограничений потребления электроэнергии в некоторых областях. По данным компании, ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 с объемом от 1,5 до 2,5 очередей для всех категорий потребителей.

Накануне ДТЭК в своём сообщении подтвердил введение экстренных отключений в отдельных районах столицы. Компания подчеркнула, что в условиях экстренных отключений обычные графики отключений не действуют.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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