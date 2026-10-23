Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

Одна из тепловых станций прекратила генерацию, а в отдельных регионах из-за сетевых ограничений ввели графики отключений.

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Массированная атака на энергосистему: ТЭС ДТЭК остановилась, в Киеве экстренные отключения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что произошло:

На Волыни обесточены почти 105 тыс. абонентов

На Житомирщине без света более 900 населенных пунктов

В Киеве и области действуют экстренные отключения

Страна-агрессор Россия в ночь на 23 октября и утром в пятницу атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения, сообщает Министерство энергетики Украины.

Среди наиболее пострадавших - одна из тепловых электростанций ДТЭК. После массированного обстрела она прекратила производить электроэнергию, оборудование серьезно повреждено. В компании напоминают, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались ударам более 230 раз.

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В Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения. В таком режиме графики не действуют, уточнили в ДТЭК.

Из-за постоянных обстрелов и боевых действий новые обесточивания также зафиксированы в Донецкой и Харьковской областях. На Тернопольщине тем временем все еще ликвидируют последствия предыдущих атак.

На Одесчине ночью был атакован объект ДТЭК Одесские электросети. Часть клиентов удалось подключить уже к утру, ремонты продолжаются. В целом за прошедшие сутки энергетики вернули свет после обстрелов для 22,2 тысячи семей региона, сообщает ДТЭК Одесские электросети.

В Полтавской области БпЛА повредил линии электропередач. В отдельных местах возможны и локальные аварийные обесточивания.

Волынь, Житомирщина, Ровенщина: где больше всего обесточиваний

Наибольший масштаб отключений - на Волыни. По данным Волынской ОВА, в течение ночи на область направили более 10 ударных дронов типа "Шахед". Из-за повреждения энергообъектов в Луцком и Ковельском районах без питания остались почти 105 тысяч абонентов, в Луцке частично ограничили водоснабжение. Кроме того, в Луцком районе травмирован один человек и поврежден жилой дом, сообщает Волынская ОВА.

На Житомирщине под ударом снова оказались энергетика и жилье: повреждены шесть частных домовладений. По состоянию на 7:00 без света оставались более 900 населенных пунктов области, информации о погибших и раненых не поступало, пишет Суспільне.

Возвращение питания в области тормозит не состояние местной инфраструктуры, а ситуация на магистральном уровне. Председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии Суспільному рассказал, на каком этапе находятся работы.

"Бригады "Житомироблэнерго" полностью отремонтировали все свои сети. Мы готовы к приему электроэнергии в любом объеме и с любого направления. Однако НЭК "Укрэнерго" пока не дает разрешения на включение", - подчеркнул Шекета.

По его словам, все повреждения уже выявлены, поэтому прогноз оптимистичный. Впрочем, завершить работы пока мешает ситуация с безопасностью на высоковольтных линиях Укрэнерго.

Неспокойной ночь была и на Ровенщине: под удары попали энергетические объекты, жилые дома и бизнес, часть области сейчас без света. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль обратил внимание на одно из северных сел, которое стало мишенью неоднократно.

"Один из небольших населенных пунктов на Севере области подвергся семи атакам подряд. К счастью, без человеческих жертв", - сообщил Коваль.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ремонты под угрозой повторных ударов

Последствия ночной атаки почувствуют и потребители в регионах, которые удары напрямую не затронули. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов объяснил, почему энергосистема переходит на особый режим работы.

"Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, в отдельных регионах сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий", - отметил Некрасов.

В Минэнерго признают, что ежедневные обстрелы, длительные воздушные тревоги и риск повторных ударов существенно усложняют работу ремонтников. Аварийно-восстановительные работы начинают только там, где позволяет ситуация с безопасностью.

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив ее энергетическую инфраструктуру. Согласно перехваченному российскому плану ударов, на который ссылается The New York Times, Москва намерена попытаться полностью лишить Киев, Харьков и Одессу электроэнергии, отопления и водоснабжения.

По оценкам российских военных, для реализации этого замысла может быть достаточно около 70 баллистических ракет, 720 беспилотников дальнего радиуса действия и 150 управляемых авиабомб (КАБ).

Украинские чиновники и аналитики, с которыми пообщались журналисты, признали, что сейчас у России может быть больше шансов добиться подобных результатов, чем в любой другой период с начала полномасштабного вторжения.

Отключения света - новости

Как писал Главред, и Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь расписание формируют отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети. Проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой".

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа. По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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