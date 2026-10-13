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Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам: ДТЭК объяснил изменения

Виталий Кирсанов
13 октября 2026, 14:42
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Индивидуальные графики составляют для каждого здания отдельно.
Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам
Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам / коллаж: Главред, фото: dtek-kem.com.ua

Вы узнаете:

  • Почему соседние дома могут отключать в разное время
  • Почему графики могут меняться в течение дня
  • Где проверить график отключения света в Киеве

В Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь расписание формируют отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК на официальном сайте компании.

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"Искать свой дом в списках групп не нужно - у каждого адреса есть свой персональный график. Проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой"", - отметили в компании.

Почему соседние дома могут отключать в разное время

Индивидуальные графики составляют для каждого здания отдельно. Это связано с особенностями схем электроснабжения и техническими возможностями сети. Поэтому даже дома, расположенные рядом друг с другом, могут оставаться без электричества в разные часы.

Чтобы узнать предполагаемое время отключения, жителям столицы необходимо проверить расписание именно для своего адреса, указав название улицы и номер дома.

Почему графики могут меняться в течение дня

В ДТЭК предупреждают, что опубликованное расписание не гарантирует неизменности периодов отключения на протяжении суток. Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому ограничения могут корректировать в зависимости от обстоятельств.

На изменения влияют российские атаки, повреждения энергетической инфраструктуры, технические аварии, а также новые распоряжения НЭК "Укрэнерго".

"Индивидуальный график - это ориентир на сутки", - подчеркнули в компании.

Если ситуация в энергосистеме изменится, расписание могут пересмотреть в течение дня. При возникновении критического дефицита электроэнергии также возможны экстренные отключения вне опубликованных графиков.

Где проверить график отключения света в Киеве

Узнать время возможных отключений электроэнергии жители столицы могут несколькими способами:

  • на официальном сайте ДТЭК "Киевские электросети";
  • в чат-ботах компании в Telegram и Viber;
  • в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Для получения актуальной информации необходимо проверить расписание по конкретному адресу. Из-за индивидуального подхода к составлению графиков данные для соседних домов могут отличаться.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности балансировать энергосистему будут ограниченными.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электричества в Киеве и остановки электротранспорта.

Укрэнерго сообщило о введении графиков почасовых отключений в некоторых регионах. Компания объяснила это последствиями атак и обнародовала графики на 12 октября для различных категорий потребителей.

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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