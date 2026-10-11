В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

Что известно:
- В четырёх районах Киева из-за атаки РФ пропало электричество
- Из-за отсутствия напряжения в части столицы остановился электротранспорт
- В Ровенской области без света остались два района и областной центр
В четверг, 11 октября, в ряде районов Киева из-за российской атаки были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщают в ДТЭК, аварийные отключения охватили часть Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов столицы.
"Киев: в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки врага. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщили в компании.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в части этих районов Киева. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - отметили в КГГА.
В Киеве произошло масштабное обесточивание
Как сообщили в "Укрэнерго", в Киеве из-за российской атаки на энергообъект произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей в нескольких районах столицы.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и подключают отключенных потребителей по резервным схемам.
"Просьба к жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Снижение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы", - отмечают в компании.
Где ещё произошло отключение электроэнергии
Также из-за аварийного отключения электроэнергии часть Ровенского и Дубенского районов, в частности областной центр, осталась без света. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Россия готовит удары по энергетике - что известно
Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть направлены на широкий спектр объектов, в частности на электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.
Наиболее чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена вывести из строя три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют ракетные удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.
Атаки на энергетику Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Ранее сообщалось, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.
Накануне стало известно, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.
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О персоне: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).
В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.
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