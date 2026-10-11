В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

Из-за аварийного отключения электроэнергии в Киеве временно приостановили движение электротранспорта в части четырех районов.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-posle-vzryva-ischez-svet-ostanovilsya-transport-kakie-rayony-zacepilo-10803308.html Ссылка скопирована

В Киеве после взрыва пропало / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В четырёх районах Киева из-за атаки РФ пропало электричество

Из-за отсутствия напряжения в части столицы остановился электротранспорт

В Ровенской области без света остались два района и областной центр

В четверг, 11 октября, в ряде районов Киева из-за российской атаки были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщают в ДТЭК, аварийные отключения охватили часть Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов столицы.

видео дня

"Киев: в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки врага. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщили в компании.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в части этих районов Киева. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - отметили в КГГА.

В Киеве произошло масштабное обесточивание

Как сообщили в "Укрэнерго", в Киеве из-за российской атаки на энергообъект произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей в нескольких районах столицы.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и подключают отключенных потребителей по резервным схемам.

"Просьба к жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Снижение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы", - отмечают в компании.

Где ещё произошло отключение электроэнергии

Также из-за аварийного отключения электроэнергии часть Ровенского и Дубенского районов, в частности областной центр, осталась без света. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Энергетика / Инфографика: Главред

Россия готовит удары по энергетике - что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть направлены на широкий спектр объектов, в частности на электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Наиболее чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена вывести из строя три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют ракетные удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Атаки на энергетику Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Накануне стало известно, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

Читайте также:

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред