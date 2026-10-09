Почти сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий отключений

Важное из заявлений Харченко:
- Отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки
- Вряд ли отключения электроэнергии коснутся всего города
Сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его мнению, в случае реализации худшего сценария, отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки.
"Я думаю, что до серьёзных перебоев с отоплением мы не дойдём, хотя такое возможно", - не исключает он.
В то же время собеседник говорит о том, что даже при худшем сценарии вряд ли отключения электроэнергии коснутся всего города.
"Это самый худший сценарий, и даже если он произойдёт, ситуация не будет длиться долго: будут восстанавливать повреждения или завозить генераторы и мобильные котельные", – говорит Харченко.
В каких городах зимой возможны самые серьезные проблемы с освещением
По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, наиболее длительные перебои с электричеством зимой ожидаются в населенных пунктах рядом с зоной боевых действий. По его оценке, такие трудности могут сохраняться и после окончания холодного сезона.
Среди городов, которые могут столкнуться с проблемами, эксперт назвал Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. В столице, по прогнозу Рябцева, ограничения будут мягче: графики отключений могут вводить преимущественно в часы пикового потребления.
Отключения электроэнергии - новости по теме
Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.
Как сообщалось, в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
Напомним, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.
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О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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