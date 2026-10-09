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Почти сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий отключений

Алексей Тесля
9 октября 2026, 21:03
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Даже при худшем сценарии вряд ли отключения электроэнергии коснутся всего города, считает Александр Харченко.
Свет, отключение
Киевлян предупредили о длительных отключениях / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ​УНИАН, pixabay.com

Важное из заявлений Харченко:

  • Отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки
  • Вряд ли отключения электроэнергии коснутся всего города

Сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его мнению, в случае реализации худшего сценария, отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки.

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"Я думаю, что до серьёзных перебоев с отоплением мы не дойдём, хотя такое возможно", - не исключает он.

В то же время собеседник говорит о том, что даже при худшем сценарии вряд ли отключения электроэнергии коснутся всего города.

"Это самый худший сценарий, и даже если он произойдёт, ситуация не будет длиться долго: будут восстанавливать повреждения или завозить генераторы и мобильные котельные", – говорит Харченко.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

В каких городах зимой возможны самые серьезные проблемы с освещением

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, наиболее длительные перебои с электричеством зимой ожидаются в населенных пунктах рядом с зоной боевых действий. По его оценке, такие трудности могут сохраняться и после окончания холодного сезона.

Среди городов, которые могут столкнуться с проблемами, эксперт назвал Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. В столице, по прогнозу Рябцева, ограничения будут мягче: графики отключений могут вводить преимущественно в часы пикового потребления.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Как сообщалось, в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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