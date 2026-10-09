В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

Украинцев призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может меняться.

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Отключение света 9 октября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Кратко:

В ряде областей введены графики аварийных отключений света

Ограничения введены из-за последствий российских обстрелов

На правом берегу Киева, в Бучанском и Вышгородском районах графики не действуют

В пятницу, 9 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Об этом сообщают в "Укрэнерго".

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"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной очередными российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионах, где введены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Украинцев призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может меняться.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, экономьте её!" - подчеркивают в компании.

Где в Киевской области действуют экстренные отключения света

По информации ДТЭК, по распоряжению "Укрэнерго" экстренные отключения введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

В то же время на левом берегу Киева и в других районах Киевской области продолжают действовать графики отключения электроэнергии.

Электроэнергия / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с освещением продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

Отключения света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине 9 октября в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Напомним, вечером 8 октября в Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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